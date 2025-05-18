Среди артефактов были золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые серьги-кольца.

Рабочие в Таиланде при проведении раскопок под статуей лежащего Будды, возраст которой составляет около 1300 лет, обнаружили удивительную коллекцию древних золотых, серебряных и бронзовых артефактов, говорится в заявлении Департамента изящных искусств Таиланда.

Как пишет Popular Mechanics, рабочие, ведущие раскопки под массивной статуей лежащего Будды из песчаника, длиной 13 метров и считающейся старейшей в Таиланде, наткнулись на керамический контейнер. Внутри находились 33 древних украшения из золота, серебра и бронзы. Среди артефактов были золотые кольца, серебряные серьги и бронзовые серьги-кольца.

После этого открытия археологи более тщательно исследовали место вокруг статуи, обнаружив еще три дополнительных важных предмета. Одной из примечательных находок был прямоугольный золотой лист размером около 8 на 12 сантиметров с тисненым изображением сидящего Будды в позе учения.

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Другой рельефный лист из сплава свинца и олова показывает стоящего Будду в арочной раме, по бокам которого находятся два служителя. Считается, что правый служитель представляет индуистского бога Брахму, хотя повреждения сделали левую фигуру неузнаваемой.

"Небольшое отверстие в правом верхнем углу произведения искусства означает, что оно, вероятно, было подвешено на веревке и могло быть либо надета, либо использовано в качестве украшения", объясняет Пханомбутр Чантрахот, генеральный директор Департамента изящных искусств Таиланда.

Третий обнаруженный артефакт — это стопка металлических листов, запечатанных глиной и цементом. Хотя его точное изображение не разглядеть из-за повреждений, местоположение этой находки — прямо за головой лежащего Будды — предполагает, что это было преднамеренное ритуальное подношение.

Эти археологические сокровища в настоящее время сохраняются и каталогизируются Национальным музеем Пхимаи. Отмечается, что открытие проливает новый свет на культурные и религиозные практики периода Дваравати, который охватывал примерно с 6 по 11 века и представляет собой эпоху становления в истории Таиланда.

Ранее археологи в Израиле раскопали три христианских захоронения возрастом 1500 лет, в которых находятся очень редкие фигурки из черного дерева и кости, изображающие людей из Африки.

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