Участники украинской группы отметили, что радуются результатам голосования, ведь место в топ-10 для них важно.

Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на "Евровидении-2025", заняла 9 место в финале конкурса. Артисты прокомментировали свое выступление и результаты голосования, отметив, что их песня была слишком тяжелой для конкурса.

Как рассказала группа в комментарии "Суспільному" за кулисами "Евровидения", их песня имела многослойную структуру, насыщенную мотивами и историей. По словам артистов, она была неформатной для этого конкурса. Впрочем, Ziferblat сознательно выбрал этот путь, чтобы разрушить привычное шаблонное восприятие "Евровидения".

"Мы сделали тот результат, на который мы надеялись. Топ-10 я имею в виду, и мы очень довольны собой. Мы знаем, что наша песня была сложная для этого конкурса, но мы сделали все", - прокомментировали участники группы, добавив, что над их выступлением работала огромная команда профессионалов.

По словам артистов, профессионалы всех звеньев работали над тем, чтобы их выступление на конкурсе было эмоциональным и целостным.

"Топ-10 для Украины очень важная вещь на Евровидении, потому что мы держим эту планку очень часто. Я очень доволен на самом деле. Во-первых, это для украинской музыки очень важно, поверьте. Вы увидите результаты нашей работы в будущем", - поделился Даниил Лещинский.

Группа добавила, что "Евровидение" - это только начало их пути. Главная цель - выход на европейский музыкальный рынок. "Евровидение заканчивается - и начинается настоящая музыкальная жизнь", - добавил фронтмен Ziferblat.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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