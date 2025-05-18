Дизайнер призналась, что умение мужчины вкусно готовить - это для нее соблазнительно.

Украинский дизайнер и ресторатор Даша Кацурина показала любимого, певца Владимира Дантеса за "сексуальным" занятием.

В своем Telegram-канале Даша поделилась трогательными фотографиями, как любимый готовит для нее. Озабоченный Дантес занимался приготовлением фаршированных перцев. Кацурина отметила, что умение готовить - это самая сексуальная черта мужчины.

"Нет ничего сексуальнее мужчины, который умеет готовить", - написала девушка под фото.

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Напомним, что ранее дизайнер, которая уже более трех лет находится в отношениях с известным певцом и экс-супругом Нади Дорофеевой - Владимиром Дантесом - намекнула на помолвку с ним. Поводом для слухов стала новая фотосессия женщины, во время которой она засветила обручальное кольцо на правой руке.

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