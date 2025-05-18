Это явление имеет интересные параллели с другими космическими открытиями.

Когда речь идет об уровне моря, то преобладает мысль о повышении уровня океана. Однако удивительный геологический феномен однажды вызвал противоположный эффект.

Издание Farmingdale observer пишет, что исследование, опубликованное Коллин А. Далтон на научной платформе AGU, показывает, что между пятнадцатью и шестью миллионами лет назад удивительная геологическая аномалия вызвала масштабное 30-метровое падение уровня мирового океана.

Резкий сдвиг в производстве океанической коры

Согласно геологическим данным, в этот древний период производство океанической коры сократилось примерно на 35%, что коренным образом изменило морской рельеф Земли. В процессе образования новых пород на срединно-океанических хребтах происходит постепенное вытеснение более старого материала земной коры в сторону зон субдукции.

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Когда производство океанической коры замедлилось, произошедшие изменения привели к значительному углублению океанических бассейнов. Ученые установили, что это углубление привело к падению уровня моря на 26-32 метра в глобальном масштабе.

Это явление имеет интересные параллели с другими космическими открытиями. Подобно тому, как этот геологический сдвиг изменил форму океанов Земли, исследования NASA на Марсе выявили геологические процессы, которые изменили историю Красной планеты, показав, как планетарные поверхности эволюционируют.

Тепловое охлаждение и его последствия

Исследовательская группа зафиксировала снижение теплового потока из мантии Земли в этот период в среднем на 8%. Еще более значительным было снижение в срединно-океанических хребтах, где тепловая мощность упала на 35%. Эта тенденция к похолоданию имела глубокие последствия для химии океана и состава атмосферы.

Сокращение производства океанической коры означало снижение подводной вулканической активности, что значительно уменьшило выбросы углекислого газа в атмосферу. Это сокращение, вероятно, способствовало обширной фазе планетарного похолодания, которая привела к изменению морских экосистем и увеличению полярных ледяных шапок.

Глобальное похолодание и преобразование морской среды

Эта геологическая аномалия создала петлю обратной связи, которая усилила снижение уровня моря. Когда глобальная температура понизилась, полярные ледяные шапки резко увеличились, заблокировав огромное количество воды, которая в противном случае осталась бы в океанах. Это расширение ледников еще больше снизило уровень моря, чем первоначальное воздействие, вызванное углублением океанических бассейнов.

Обширное падение уровня моря изменило прибрежную среду по всему миру, создав новые экологические ниши и уничтожив другие. Эти изменения, вероятно, привели к значительным эволюционным адаптациям среди морских видов. Современные исследователи, изучающие глубоководных обитателей, обнаруживают удивительные приспособления к меняющейся морской среде, давая представление о том, как древние виды могли реагировать на эти изменения.

Перспектива планетарной эволюции

Древнее падение уровня моря предлагает ценный контекст для понимания динамических систем Земли. В отличие от современного повышения уровня океанов, вызванного антропогенным изменением климата, это доисторическое явление стало результатом естественных геологических процессов, протекавших в течение миллионов лет.

Исследование показывает, как внутренние процессы Земли неожиданным образом влияют на состояние поверхности. Подобно тому, как наблюдения за центральной черной дырой нашей галактики выявляют хаотические взаимодействия, геологические системы Земли демонстрируют сложную взаимосвязь между внутренней термодинамикой, производством коры и поверхностной средой.

Изучая эти древние аномалии, ученые получают важнейшие сведения о планетарной эволюции в различных временных масштабах.

Ранее УНИАН писал, что ученые бросили вызов 160-летней теории происхождения жизни на Земле.

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