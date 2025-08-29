'Огромная возможность': дочь Орбана вместе с мужем-миллиардером переезжают в США

Ранее Рахель Орбан проучилась один семестр в Бостонском университете.

Дочь, зять и внуки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана переезжают в США. Об этом пишет издание Telex.

Отмечается, что в четверг, 28 августа, глава оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на своей странице в Facebook впервые написал об этом. По его словам, Рахель Орбан и Иштван Тиборц (муж дочери Виктора Орбана и президент BDPST Group) вместе с детьми и большим количеством чемоданов вылетели из миланского аэропорта в США.

В издании обратили внимание на то, что еще в начале июля Рахель Орбан рассказала в соцсетях, что ее приняли в американский университет. Она поделилась, что вместе со своим мужем обдумывает решение о переезде, так как ранее она уже проучилась один семестр в Бостонском университете.

Видео дня

"Берчи в сентябре пойдет в школу, а я поступила в американский университет. Это огромная возможность, но и серьезное решение, особенно для матери. В Соединенных Штатах сейчас особенно сильный импульс, вдохновляющая конкуренция и доступно огромное количество новых знаний, которые я позже хотела бы применить у себя дома. Цель: учиться, приобретать опыт, привезти его домой", - писала Рахель Орбан в соцсетях.

У Орбана нашли роскошный особняк с зебрами и буйволами

Ранее независимый депутат Акош Хадхази обнародовал фотографии недостроенного комплекса в Хатванпусте, который, по его словам, принадлежит семье премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На территории особняка находятся пальмовый сад, частный зоопарк и подземные коридоры.

Хадхази заявил, что фото сделал бывший рабочий, который уволился из-за "отвращения" к увиденному.

Вас также могут заинтересовать новости: