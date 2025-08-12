На фоне скандала независимый депутат организовал "экскурсию" в Хатванпупусты, на которую собрались тысячи желающих.

В Венгрии разгорелся политический скандал вокруг роскошного комплекса, который может быть связан с премьером Виктором Орбаном.

Независимый депутат Акош Хадхази обнародовал фотографии недостроенного комплекса в Хатванпусте, который, по его словам, принадлежит семье премьер-министра Орбана. На снимках - пальмовый сад, частный зоопарк, подземные коридоры и другие элементы роскошной резиденции.

Хадхази заявил, что фото сделал бывший рабочий, который уволился из-за "отвращения" к увиденному. По его словам, территорию строительства охраняют, у работников отбирают телефоны и угрожают им. Он иронично прокомментировал официальные объяснения Орбана, назвав "очень странной" версию о ферме отца премьера.

"Ну, если это ферма, то это очень странно", - написал Хадхази.

Депутат также организовал "экскурсию" в Хатванпупу, на которую собрались тысячи желающих. Участники сравнивали атмосферу с событиями после бегства Виктора Януковича из Украины. Журналисты зафиксировали, что даже усиленные меры безопасности не помешали людям увидеть экзотических животных - зебр, антилоп и буйволов.

Строители, по данным расследования, снесли часть исторических памятников, чтобы возвести новую резиденцию. Несмотря на официальные заявления правительства о "семейной ферме", полученные Хадхази документы свидетельствуют, что оформлялся энергетический сертификат для жилого дома.

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр уже пообещал, что в случае победы на выборах инициирует масштабное расследование активов чиновников и их родственников, в том числе и в отношении комплекса в Хатванпусте. По его словам, проверка охватит всех бывших и действующих представителей власти за последние 20 лет.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен участвовать в закупках оружия у США для нужд Украины, как это предложил американский лидер Дональд Трамп.

Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство собирается сократить объемы поддержки украинских беженцев.

