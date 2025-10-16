Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным и сказал, что она состоится в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан, известный своими антиукраинскими высказываниями, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

"Планируемая встреча президентов США и России - отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!" - написал он в соцсети X.

Позже Орбан после телефонного разговора с Трампом заявил, что подготовка к встрече лидеров США и России уже идет.

Помощник Путина Юрий Ушаков утверждает, что Будапешт в качестве места проведения будущего российско-американского саммита первым упомянул Трамп. По его словами, предложение было поддержано Путиным сразу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп считает возможной и даже необходимой встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако пока идет подготовка новых контактов высокого и высшего уровня между Москвой и Вашингтоном.

В Белом домк отказались отвечать на вопрос о том, пообещал ли Путин принять участие в трехстороннем саммите с Трампом и Зеленским.

Встреча Трампа и Путина в Будапеште

По итогам двухчасового телефонного разговора с российским президентом Трамп сообщил, что они договорились встретиться в Будапеште. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

По словам Трампа, до этого - уже на следующей неделе - пройдет встреча высокопоставленных делегаций России и США. С американской стороны ее возглавит госсекретарь Марко Рубио.

