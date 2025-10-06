Он сказал, что венгры на референдуме высказались против Украины в ЕС.

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в использовании "тактики морального шантажа" – якобы для того, чтобы подтолкнуть ЕС к поддержке Украины.

"Оказывается, президент Зеленский хочет решать, что лучше для венгров. Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Уважаемый господин президент! При всем уважении, Венгрия не имеет морального долга поддерживать вступление Украины в ЕС", – заявил он в соцсети Х.

Венгерский премьер добавил, что ни одна страна не получала членство в Европейском союзе "путем шантажа", и сказал, что на этот раз так тоже не произойдет.

"Договор о ЕС не оставляет места для двусмысленности: решение о членстве принимается государствами-членами единогласно. Венгерский народ принял решение. На референдуме он подавляющим большинством голосов высказался против членства Украины в ЕС. Если вы хотите это изменить, медиакампания, которую вы ведете против Венгрии, вероятно, не является лучшим способом завоевать друзей", – написал Орбан.

Венгрия и Украина

Как известно, Венгрия выступает против присоединения Украины к Европейскому Союзу и НАТО, используя при этом довольно манипулятивные объяснения – от вреда для венгерских фермеров до вопроса венгерского меньшинства на Закарпатье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер может войти в историю как единственный человек, который блокировал приобретение Украиной членства в ЕС. По его словам, наша страна вступит в Евросоюз – с Орбаном или без.

"Украина будет в Евросоюзе с Орбаном, или без. Потому что это выбор народа Украины. Я уверен, что в Венгрии есть люди, которые поддерживают Украину", – заявил глава государства.

