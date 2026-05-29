От печати органов до криотерапии: как Путин тратит миллиарды на поиск бессмертия, - WSJ

Российский диктатор Владимир Путин тратит миллиарды долларов на исследования разнообразных методик в области борьбы со старением, включая печать органов, использование мини-свиней и воздействие сверхнизких температур. Как пишет The Wall Street Journal, стремление Путина к вечной жизни теперь является государственным приоритетом.

Так, в прошлом месяце российское правительство объявило, что ученые разрабатывают генную терапию, направленную на замедление клеточного старения, в рамках "Новых технологий сохранения здоровья" – инициативы Путина по продлению жизни стоимостью 26 миллиардов долларов.

Инициативу России по увеличению продолжительности жизни возглавляют две фигуры, близкие к Путину: его дочь Мария Воронцова, эндокринолог, курирующая государственные генетические программы, и физик Михаил Ковальчук, руководитель Курчатовского института, брат близкого соратника Путина Юрия Ковальчука, банкира и медиаинвестора.

Замена органов и криокамера

Назначенные Путиным ученые сосредоточились на двух ключевых технологиях: биопечати, или 3D-печати живых тканей, и ксенотрансплантации, или выращивании человеческих органов внутри мини-свиней – породы свиней, считающейся генетически совместимой с человеком. Российские ученые, утверждают, что им удалось осуществить биопечать человеческой хрящевой ткани и щитовидной железы мыши и завляют о планах по замене человеческих органов к 2030 году. Аналогичные сроки обсуждаются и для выращивания органов внутри свиней.

В то же время, в отличие от аналогичных исследований, финансируемых западными миллиардерами Джеффом Безосом или Сэмом Альтманом, работа, продвигаемая окружением Путина, практически не получила публикаций в рецензируемых международных журналах.

"Если нет публикаций, то нет и реальных результатов, и их заявления, вероятно, следует воспринимать как стремления, если не сказать мечты… Вероятно, они говорят Путину то, что он хочет услышать, чтобы обеспечить финансирование"", – сказал Александр Островский, российский ученый, пионер биопечати в стране.

Путин также продемонстрировал открытость к гораздо менее авторитетным подходам.

Так, во время встречи в Кремле в 2018 году Путин посоветовал тогдашнему канцлеру Австрии Себастьяну Курцу попробовать криокамеру – своего рода обратную сауну, где тело подвергается воздействию температур до минус 170 градусов по Фаренгейту. Позже Курц вспоминал свое удивление, когда Путин с энтузиазмом объяснил преимущества регулярного пребывания обнаженным в этой ледяной камере.

Старение остается сложной проблемо для Кремля

WSJ отмечает, что российский диктатор необычайно озабочен физическим упадком. Во время пандемии COVID-19 Путин ввел сложные карантинные протоколы, включая дезинфекционные туннели и длительные требования изоляции для посетителей. Российские и западные СМИ также высказывали предположения о косметических процедурах, поскольку внешность Путина с возрастом заметно улучшилась.

Большинство ближайших помощников и союзников Путина также находятся в возрасте за 70 лет. При этом Россия отличается одними из самых высоких показателей смертности в развитом мире. Согласно официальной статистике, средняя продолжительность жизни мужчин в России сегодня составляет около 68 лет, по сравнению с примерно 76 годами в США и более 80 годами в большей части Западной Европы.

