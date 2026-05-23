'Мобилизация или окончание войны': эксперт рассказал, к чему может готовиться Путин

Российский президент Владимир Путин может оказаться перед выбором между новой масштабной мобилизацией и поиском путей для завершения войны против Украины уже этой осенью. Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо.

"Вполне вероятно, что рано или поздно Путин столкнется с необходимостью объявления мобилизации в России. Я думаю, что эту необходимость он будет максимально оттягивать до периода выборов в Госдуму РФ. Открыто или скрытно ему все же приходится поддерживать свой политический рейтинг, а мобилизация точно не будет способствовать положительному рейтингу правящей партии. Поэтому этот вопрос они будут пытаться оттянуть где-то на осенний период, если будут продолжать войну. Другой вариант для них - сесть за стол переговоров и прибегнуть к более миротворческим предложениям", - сказал он в эфире Espreso.

По его мнению, пока нет признаков того, что война России против Украины завершится уже в этом году. При этом развитие событий зависит от большого количества непредсказуемых факторов и глобальных геополитических процессов.

"Впрочем, я не вижу признаков того, что война может завершиться в этом году. Это чрезвычайно сложный вопрос, который зависит от многих компонентов. Война - это большое уравнение, где много неизвестных. Мы не могли предвидеть, что на Ближнем Востоке может развернуться война такого масштаба. То есть, мы можем прогнозировать возможность возникновения конфликтов, но реакцию тех или иных сторон никак нельзя спрогнозировать", - добавил эксперт.

Война в Украине - положение Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Силы обороны Украины в настоящее время осуществляют стабилизацию фронта и даже возвращают некоторые территории. Это явно не улучшает настроение инициатору войны Владимиру Путину.

