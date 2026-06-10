Нетаньяху допустил возможность войны с Ираном без поддержки США, – The Jerusalem Post

Причиной называют стремление американского президента достичь дипломатического соглашения с Тегераном.

Израиль может оказаться в ситуации, когда ему придется противостоять Ирану без поддержки Соединенных Штатов. Такую возможность допустил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на фоне растущих опасений в Иерусалиме относительно позиции президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам Нетаньяху, Израиль не исключает сценария, при котором ему придется действовать самостоятельно.

"Возможно, нам придется нанести удар без американской поддержки, несмотря на все связанные с этим затраты. Мы не хотим доходить до этого, но знаем, что способны на такой шаг", – заявил израильский премьер во время заседания кабинета безопасности.

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В Израиле все больше обеспокоены тем, что Дональд Трамп может не одобрить даже ограниченный ответ на возможные новые атаки Ирана. Причиной называют стремление американского президента достичь дипломатического соглашения с Тегераном.

Во время телефонного разговора с Нетаньяху после недавнего иранского ракетного удара Трамп не запретил Израилю реагировать, однако дал понять, что ожидает сдержанных действий. По данным издания, глава Белого дома заявил израильскому премьеру: "Мы близки к соглашению".

The Jerusalem Post утверждает, что после иранского обстрела Израиль готовил гораздо более масштабный военный ответ. План предусматривал участие около 50 боевых самолетов и удары по широкому спектру целей на территории Ирана.

Однако во время разговора с Нетаньяху Трамп сообщил, что Тегеран передал сигнал о прекращении атак, а также выразил несогласие с проведением крупной операции. В итоге задуманный удар был отменен.

Вместо этого израильские военные нанесли ограниченные удары по нескольким объектам, среди которых: радиолокационные системы, батареи противовоздушной обороны, предприятия по производству вооружения и нефтехимический завод.

По информации The Jerusalem Post, израильское руководство настороженно относится к перспективам нового американо-иранского соглашения.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир во время заседания правительства заявил, что военные считают практически любую договоренность с Тегераном невыгодной.

Обострение ситуации между Трампом и Нетаньяху

Накануне президент США заявил, что у Израиля нет выбора и он согласится на соглашение между США и Ираном, поскольку все решает только Трамп лично. Издание Financial Times пообщалось по телефону с главой Белого дома, где он четко объяснил, сможет ли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировать соглашение США с Ираном.

Ранее президент США во время телефонного разговора резко раскритиковал Нетаньяху за эскалацию конфликта в Ливане. Во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности. Также Трамп утверждал, что именно он помог Нетаньяху избежать тюрьмы. Предполагается, что речь идет о его поддержке во время судебного процесса над Нетаньяху по делу о коррупции.

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