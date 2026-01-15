Впервые с 2022 года крупнейшая экономика Европы оживилась

Спад в производственном секторе Германии длился до третьего квартала 2025 года.

Экономика Германии выросла впервые с 2022 года. Страна наконец-то смогла преодолеть длительный промышленный спад.

Издание Bloomberg пишет, что в 2025 году валовой внутренний продукт вырос Германии на 0,2% после двух лет сокращения.

По данным статистического управления Destatis, рост в прошлом году обусловлен потреблением домохозяйств и государственными расходами, в то время как инвестиции сократились, а торговля оказала сдерживающее влияние.

Видео дня

В последние годы крупнейшая экономика Европы пострадала от энергетического кризиса, ограниченного доступа к важнейшим ресурсам и потрясений в мировой торговле из-за действий президента США Дональда Трампа - факторов, которые особенно сильно ударили по промышленности страны.

Отмечается, что спад в производственном секторе Германии длился до третьего квартала 2025 года, а объем производства сократился на 1,3%. Строительство сокращалось дольше и упало на 3,6%. Между тем, многолетняя тенденция роста на рынке труда прекратилась, поскольку количество рабочих мест на заводах значительно сократилось.

Экономика Германии - последние новости

Химические заводы Германии работали на самом низком уровне за последние 30 лет - лишь на 72% мощности, что свидетельствовало об углублении кризисных тенденций в ключевой отрасли и экономике страны.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что "определенные секторы" экономики страны находятся в "очень критическом" состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: