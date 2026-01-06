'Состояние критическое': Мерц признал проблемы в экономике Германии

В прошлом году страна втрое увеличила финансирование Киева.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в письме для Бундестага заявил, что "определенные секторы" экономики страны находятся в "очень критическом" состоянии. Политик добавил, что восстановление роста экономики будет главным приоритетом его правительства в этом году.

Издании Bloomberg пишет, что хотя Мерц не уточнил, какие именно сектора он имел в виду, автомобильная промышленность Германии борется с падением продаж в Китае, и ее проблемы распространились на остальную экономику.

Канцлер признал, что его правительство за первые восемь месяцев пребывания у власти не сделало достаточно для улучшения экономической конкурентоспособности страны. Немецкая экономика продолжает демонстрировать плохие результаты, несмотря на различные реформы и запуск инфраструктурного фонда, финансируемого за счет долговых средств, стоимостью сотни миллиардов евро.

Экономические советники Мерца снизили свои прогнозы роста на 2026 год до уровня ниже 1%, а МВФ предупредил, что Германия должна проводить "смелые" реформы, если хочет процветать.

Консервативный блок Мерца во главе с Христианско-демократическим союзом (ХДС) настаивал на масштабной пенсионной реформе, налоговых льготах для компаний и сокращении социального сектора - мероприятиях, против которых выступают социал-демократы - другая партия в правящей коалиции.

Письмо Мерца является частью более широких усилий консервативного канцлера по перезагрузке своего правительства после года ошибок. Он уволил одного из своих ближайших советников, руководителя аппарата Якоба Шрота и объявил о планах заменить его Филиппом Биркенмайером, руководителем партии ХДС, который имеет тесные связи с бизнес-сообществом.

Канцлер и руководство ХДС проведут двухдневную встречу в Майнце, чтобы обсудить запланированные социальные реформы, которые, вероятно, спровоцируют новую напряженность с их партнерами по коалиции.

Вклад Германии в помощь Украине против агрессии РФ

После ухода США с новой администрацией Дональда Трампа от помощи Украине, ключевыми финансовыми донорами Киева стали европейские страны, в частности традиционные лидеры Старой Европы - Великобритания, Франция и Германия. Неспособность ЕС принять использование росактивов для поддержки Украины, в том числе из-за противодействия Франции, стала болезненным политическим ударом для Фридриха Мерца.

В 2025 году Германия почти втрое увеличила финансовую помощь Украине по сравнению с первыми тремя годами войны, Франция и Великобритания - в два раза. При этом вклад Италии и Испании был символическим.

