Война совсем близко: французский истребитель перехватил дрон у границ РФ, - WP

Европейцы боятся, что война выйдет за пределы Украины.

Французский истребитель 8 июня сбил беспилотник, который влетел в воздушное пространство союзника по НАТО Латвии со стороны России. Это стало последним инцидентом в сфере безопасности вдоль восточной границы Европы на фоне войны, которую Россия ведет против Украины.

Командование НАТО отдало приказ уничтожить объект после того, как было установлено, что Россия применила в этом районе средства радиоэлектронной борьбы, подчеркнул журналистам министр обороны Латвии Райвис Мелнис. Беспилотник был сбит недалеко от деревни Берзгале, примерно в 32 километрах от границы, пишет The Washington Post. О повреждениях имущества или пострадавших не сообщалось.

Тип беспилотника и его происхождение остались неясными. Это был первый беспилотник, который силы НАТО сбили над Латвией, но далеко не первый, вызвавший тревогу в Восточной и Центральной Европе, отмечают журналисты. К примеру, в прошлом месяце истребитель НАТО сбил предположительно сбившийся с курса украинский беспилотник над Эстонией.

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На следующий день президента и премьер-министра Литвы экстренно эвакуировали в подземные бункеры, а жителей Вильнюса призвали пройти в укрытия после того, как беспилотник нарушил воздушное пространство этой страны. Также в мае произошел инцидент, когда российский беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, примерно в 32 километрах от украинской границы, и взорвался, ранив двух человек.

Это все последствия войны Путина

7 июня лидеры Великобритании, Франции и Германии встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне и поддержали его призыв к немедленному прекращению огня и прямым переговорам между Киевом и Москвой. Они и другие лидеры все больше обеспокоены тем, что война может перекинуться на территорию НАТО.

Эти инциденты посеяли хаос вдоль восточной границы НАТО и усилили тревогу по поводу безопасности альянса в момент, когда обязательства США по коллективной обороне остаются неопределенными при президенте Дональде Трампе.

Падение нескольких украинских беспилотников на латвийскую территорию в прошлом месяце накануне национальных выборов привело к падению правительства в этой стране. Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что эти нарушения доказали: "Политическое руководство оборонного сектора не выполнило свое обещание обеспечить безопасное небо над нашей страной", и уволила министра обороны Андриса Спрудса. После этого она потеряла поддержку своей коалиции и ушла в отставку.

Силы НАТО наращивают свое присутствие на восточном фланге альянса

Эстония, Латвия и Литва, являющиеся решительными союзниками Украины, обвиняют Москву в попытках дестабилизировать обстановку у них. Французский самолет, сбивший беспилотник 8 июня, как раз входил в состав воздушного патруля НАТО, который охраняет три страны Балтии с момента их вступления в альянс в 2004 году.

Появление военных беспилотников над Европой усилило беспокойство по поводу того, что страны НАТО недостаточно оснащены для вызовов современной войны. Главный вопрос заключается в целесообразности использования истребителей и ракет стоимостью в миллионы долларов для уничтожения маленьких и дешевых дронов. Хотя еще в прошлом году глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывала к созданию "стены дронов".

Этот проект, представляющий собой сеть датчиков и средств радиоэлектронной борьбы для перехвата малых беспилотников, остается далекой перспективой, пишет СМИ. Тем временем страны Восточной Европы укрепляют свою противодроновую оборону самостоятельно, а также через Европейский Союз и НАТО.

Военные Латвии, к примеру, планируют развернуть больше групп перехвата – небольших подразделений солдат на автомобилях повышенной проходимости с дронами-камикадзе, способными уничтожать приближающиеся беспилотники в радиусе примерно 10 километров – вдоль 400-километровой границы страны с Россией и ее союзником Беларусью.

Украина продолжает удары по России в ответ

Украинские беспилотники наносят удары вглубь российской территории. На прошлой неделе, за несколько часов до открытия Петербургского экономического форума в России, украинские дроны поразили нефтяной терминал в городе и близлежащую военно-морскую базу Кронштадт, расположенные более чем в 965 километрах от украинской границы, а также оружейный завод в Тамбовской области.

Затем в ночь на воскресенье, в последний день форума – и спустя всего несколько часов после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин выступил с ключевой речью, в которой отверг призыв Зеленского к прекращению огня – украинские беспилотники снова нанесли удар по Кронштадту, а также по близлежащему военно-морскому арсеналу и нефтебазе в Краснодарском крае на юге России.

"Пора положить конец этой войне, – написал Зеленский в социальных сетях. – Но правитель России хочет продолжать воевать".

Не обходится без трудностей

Недавно, как сообщает СМИ, украинский морской дрон взорвался в румынском черноморском порту Констанца. Представители ВМС Украины подтвердили, что потеряли контроль над одним из своих морских дронов, который, по их словам, сбился с курса из-за российской радиоэлектронной борьбы.

Также Министерство иностранных дел Украины извинилось перед Грецией за морской дрон, обнаруженный возле греческого острова Лефкада в мае. Этот инцидент стал "результатом обстоятельств, вызванных продолжающейся российской агрессией против Украины", отметил представитель министерства Георгий Тихий.

Ситуация в Европе и НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что после новых инцидентов с БпЛА Молдова решила наладить производство дронов-перехватчиков. Для этого власти планируют изменить законодательство, чтобы привлечь в оборонную сферу частные компании и иностранных инвесторов.

Президент Мая Санду отметила, что сейчас в Молдове нет необходимых технологий и специалистов.

Кроме того, мы также рассказывали, что НАТО едва отбило атаку украинской команды во время киберучений. По сценарию учений, война шла между вымышленными странами - Перанца и Карти. Карти напала на Перанцу, осуществив кибератаку на энергосеть.

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