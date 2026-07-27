27 июля в Украину ворвется летнее тепло, но погода порадует не всех

Новая рабочая неделя в Украине начнется с очень теплой погоды. Почти по всей стране 27 июля температура повысится до +25°...+30°, будет сухо и довольно солнечно. Исключение - крайний запад, где в течение дня пройдут дожди, а столбики термометров покажут более сдержанные +22°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +17°, днем +29°.
- Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.
- В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.
- В Тернополе 27 июля ночью +15°, днем +27°, переменная облачность, дождь с грозой.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, дождь, гроза.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +28°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +14°, днем +28°, дождь.
- В Виннице сегодня будет +16°...+28°, ясно.
- В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +28°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно.
- В Черкассах сегодня ночью +17°, днем +30°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+29°.
- В Одессе 27 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, переменная облачность.
- В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, ясно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+26°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +16°, днем +27°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +26°.
Какой сегодня праздник, приметы погоды
27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона. По приметам, если капуста уже сформировала крупные кочаны, то осень будет холодной.