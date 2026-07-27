27 июля в Украину ворвется летнее тепло, но погода порадует не всех

С запада в нашу страну зайдут дожди.

Новая рабочая неделя в Украине начнется с очень теплой погоды. Почти по всей стране 27 июля температура повысится до +25°...+30°, будет сухо и довольно солнечно. Исключение - крайний запад, где в течение дня пройдут дожди, а столбики термометров покажут более сдержанные +22°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет ясно. Температура воздуха ночью +17°, днем +29°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь с грозой.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +26°, дождь.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Тернополе 27 июля ночью +15°, днем +27°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +14°, днем +25°, дождь, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +16°, днем будет +28°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +14°, днем +28°, дождь.

В Виннице сегодня будет +16°...+28°, ясно.

В Житомире в понедельник ночью +15°, днем +28°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, ясно.

В Черкассах сегодня ночью +17°, днем +30°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +28°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 27 июля - переменная облачность, температура ночью +20°, днем +25°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +29°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, переменная облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +28°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +17°...+26°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +17°, днем +26°.

Какой сегодня праздник, приметы погоды

27 июля - великомученика и целителя Пантелеймона. По приметам, если капуста уже сформировала крупные кочаны, то осень будет холодной.

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