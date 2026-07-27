Сколько будут стоить 100 долларов в Украине: прогноз банкира до 2 августа

Главным фактором, который будет влиять на валюту, будет ситуация на энергорынке.

Валютный рынок Украины до конца июля в значительной степени будет зависеть от того, удастся ли удержать топливный фактор в нейтральной зоне. Если цены на энергоносители не начнут резко расти, то курс валют, скорее всего, сохранить равновесие

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что топливо может стать главным курсовым "нервом".

Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине до 2 августа будет находиться в пределах 44,6–45 гривень на межбанке и 44,8–45 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривне в конце июля будет стоить 4480–4500 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдется в 44800–45000 гривень.

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При этом эксперт ожидает, что курс евро будет находиться в пределах 50,8–51,5 гривни на межбанке и 51–51,5 гривни на наличном рынке. Таким образом, 100 евро в гривнях будут до 2 августа стоить 5100–5150 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся украинцам в 51000–51500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что июль вряд ли станет месяцем валютных сенсаций, в отличие от июня. По его словам, курс доллара может оставаться вблизи 45 гривень и даже ситуативно расти, но без признаков потери гривней устойчивости или контролируемости.

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