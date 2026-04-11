Иран не может полностью открыть Ормузский пролив: NYT назвал неожиданную причину

Иран не способен быстро обнаружить или обезвредить свои же установленные мины.

Иран не может полностью открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку сам не знает, где находятся все установленные им ранее мины, и не способен найти их и обезвредить. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на заявления американских чиновников.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Иран заминировал пролив, вскоре после того, как США и Израиль начали войну против страны. Поскольку отслеживать небольшие суда, устанавливающие мины, было сложно, США не уверены, сколько именно мин Иран установил в проливе и где они находятся.

При этом Иран заминировал пролив бессистемно, и неясно, зафиксировано ли местоположение каждой мины, заявили американские чиновники.

"И даже если местоположение было зафиксировано, некоторые мины были установлены таким образом, что могли дрейфовать или перемещаться", - отмечается в статье.

При этом NYT указывает, что обезвреживание морских мин гораздо сложнее, чем их установка. Американские военные не обладают мощными возможностями по обезвреживанию мин, полагаясь на прибрежные боевые корабли, оснащенные средствами траления. Иран также не имеет возможности быстро обезвреживать мины, даже те, которые он установил сам.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив будет открыт для движения судов "с учетом технических ограничений". Американские чиновники утверждают, что этот комментарий был отсылкой к неспособности Ирана быстро обнаружить или обезвредить мины.

Из-за этого Иран не может быстро выполнить требования администрации Трампа о пропуске большего количества судов через пролив, что потенциально осложняет ситуацию в мирных переговорах США и Ирана в Пакистане.

Блокировка Ормузского пролива

Дональд трамп заявил, что США достаточно быстро обеспечат полноценное возобновление судоходства по Ормузскому проливу. По его словам, Америке готовы помочь другие страны. Однако американский лидер не назвал ни одну страну, которая готова присоединиться к открытию пролива.

Тем временем на фоне закрытия пролива в Европе назревает дефицит авиационного топлива. Без новых поставок часть стран может остаться без него уже через 8–10 дней, а летний сезон авиаперелетов оказывается под угрозой.

Источники в европейских структурах отмечают, что лишь две страны имеют резервы на 90 дней, тогда как большинство не выдержит кризиса дольше месяца. В отдельных государствах, в частности в Восточной Европе, ситуация еще более критическая – там запасы могут закончиться менее чем за две недели.

Вас также могут заинтересовать новости: