Украина вернула домой 175 пленных воинов, – Зеленский

Состоялся пасхальный обмен пленными. Домой вернулись как военнослужащие, так и гражданские лица.

Накануне Пасхи состоялся очередной обмен пленными. Украина вернула 175 человек, среди которых как военные, так и гражданские, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", – отметил он.

По его словам, это воины, которые защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые. "Большинство находилось в плену с 2022 года. И наконец – дома", – написал Зеленский.

Он поблагодарил каждое подразделение, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. "Вернуть всех из российского плена для нас принципиально. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", – подчеркнул президент Украины.

Обновлено в 14:29. Глава Офиса президента Кирилл Буданов написал в Telegram, что среди освобожденных военнослужащих – большинство тех, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя. "Домой также вернулись 25 офицеров, освобождение которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, в очередной раз достигла результата", – подчеркнул он.

Буданов поблагодарил партнеров из Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов за содействие в проведении пасхального обмена.

При этом он отметил, что в ближайшее время будут еще хорошие новости.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что накануне светлого праздника Пасхи состоялся 72-й обмен пленными.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что практически все освобожденные пленники – как военные, так и гражданские – содержались в плену с 2022 года. Еще одна приятная новость – удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать", – говорится в сообщении.

Сообщается, что более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Сообщается, что возраст самого молодого освобожденного – 22 года, самому старшему исполнилось 63 года.

Сообщается, что сегодня вернулись 7 гражданских лиц Украины, которые были взяты в плен российскими оккупационными войсками еще в 2022 году.

Отмечается, что все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену.

Как сообщал УНИАН, предыдущий обмен пленными состоялся 5 марта 2026 года. Тогда вернулись 200 защитников Мариуполя, Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Запорожья. Воины Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничники и нацгвардейцы.

