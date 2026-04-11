Россияне устанавливают северокорейскую Type 75 на роботизированный комплекс: что это значит

По словам аналитика, противник делает ставку на массовую самодельную установку Type 75 на любую технику.

Российские оккупационные войска все активнее используют легкие 107-мм северокорейские реактивные системы РСЗО Type 75 в качестве замены полноценной реактивной артиллерии. Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко, было лишь вопросом времени, когда российские разработчики дойдут до идеи установить северокорейскую Type 75 на наземный роботизированный комплекс "Курьер", и, похоже, этот момент настал.

По его словам, ранее такие установки уже монтировали на шасси УАЗ-469, УАЗ-452 и другие платформы. Фактически, этап экспериментов с флотскими реактивными бомбометами типа РБУ-1200 и РБУ-6000 постепенно уходит в прошлое - вместо этого формируется новый тренд с использованием Type 75, считает аналитик.

"Эпоха гомункулусов с РБУ-1200 и РБУ-6000 однозначно прошла, началась эра Type 75", - подчеркнул обозреватель.

Причина - дефицит РСЗО, что заставило противника искать альтернативы.

"В условиях не просто острого, а критического дефицита РСЗО, из-за катастрофических потерь этой категории на войне в Украине и невозможности их компенсации собственным производством, оккупанты сначала пытались выйти из ситуации путем создания гомункулусов из имеющихся незадействованных флотских реактивных бомбометов типа РБУ-1200, РБУ-1200, МТ-ЛБ, БМП-1, Т-72, Т-80, Урал-4320 и даже станинами зенитных установок ЗУ-23-2!" - подчеркнул Коваленко.

Теперь же, похоже, ставка делается на массовую и кустарную установку Type 75 практически на любую технику, способную передвигаться - от микроавтобусов и легковых автомобилей до наименее приспособленных платформ, даже ослов, и такие примеры уже фиксируются, утверждает эксперт.

Параллельно, говорит Коваленко, эволюционирует и сам НРТК "Курьер". Платформа стала более сбалансированной по распределению веса, получила катушку с оптоволокном, что повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Также улучшена стабилизация и точность стрельбы из 7,62-мм пулемета ПКТ. На комплекс уже устанавливали гранатометы АГС-17, боевые модули со спаренными пулеметами ПКТ и НСВТ, а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель" (до 8-10 пусковых).

Как отметил Коваленко, в последнее время появляются все новые варианты вооружения этой платформы - в частности, с автоматизированным 82-мм минометом, а теперь и с малой РСЗО на беспилотном шасси.

В то же время ключевой проблемой остается баланс и стабилизация систем, превышающих по массе пулеметные модули. Однако, несмотря на эти ограничения, недооценивать развитие этой платформы не стоит - особенно учитывая ее потенциальную многофункциональность на поле боя.

Согласно открытым источникам, северокорейская РСЗО Type-75 имеет калибр 107 мм. Тип установки - переносная или на шасси, типы боеприпасов - осколочно-фугасные, предполагаемые кассетные, дальность стрельбы - в зависимости от модификации, до 8-10 км, радиус эффективного поражения осколками - до 8-10 метров.

Type-63 - что еще известно

Напомним, в апреле прошлого года был нанесен удар по 51-му арсеналу ГРАУ Министерства обороны Российской Федерации, после чего возле него местные жители находили обломки неизвестных ракет. Их идентифицировали как китайские 107-мм реактивные системы залпового огня Type-63, однако позже стало известно, что это были Type-75 производства КНДР.

Также появились фотографии и видео Type-75 на учебных полигонах - стало понятно, что экипажи получили эти системы и приступили к обучению. Говорилось, что в РФ прибыла новая партия Type-75. Тогда эксперты предупреждали об опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: