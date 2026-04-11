Болгарские перцы разного цвета отличаются между собой.

Болгарский перец считается одним из самых популярных овощей в Украине. Его можно есть в сыром виде, запекать, жарить, добавлять в салаты и даже фаршировать. Но не так прост как кажется этот самый перец болгарский - польза и влияние на организм зависят от сорта. Рассказываем, какого цвета овощ лучше употреблять.

Какой перец болгарский полезнее: зеленый или красный

Авторы издания Martha Stewart со ссылкой на диетологов разобрались, какой по цвету перец самый полезный. Магистр наук, дипломированный диетолог, сертифицированный специалист по лечебной физкультуре и основательница Third Eye Nourishment Эрин Кенни говорит, что цвет перцев указывает на степень зрелости, а не сорт. Сначала собирают зеленый овощ, а уж потом - красный и желтый. Тем не менее все эти виды обладают разным химическим составом и по-своему влияют на организм.

Зеленый болгарский перец

Кенни объяснила, чем хорош зеленый болгарский перец: польза его, по мнению диетолога, заключается в большом количестве клетчатки и низком содержании сахара, однако он имеет самый низкий уровень антиоксидантов. Наблюдения эксперта показывают, что овощ зеленого цвета люди употребляют неохотно - возможно, виной тому жесткая волокнистая кожица. Кенни рекомендует подвергать такой перец термической обработке, чтобы размягчить волокна и избежать проблем с пищеварением.

Желтый и оранжевый болгарский перец

Килин Мерфи, магистр наук, зарегистрированный диетолог и основатель компании Third Eye Nourishment говорит, что желтый перец, как и оранжевый, занимает промежуточное положение по вкусу и питательной ценности. Можно сказать, что это золотая середина между зеленым и красным перцем.

В овощах желтого цвета меньше витамина С, чем в красном, но зато присутствуют другие питательные вещества - лютеин и зеаксантин, которые поддерживают здоровье глаз. Оранжевый болгарский перец богат бета-криптоксантином, который снижает уровень холестерина и укрепляет костную ткань.

Красный болгарский перец

Специалисты также рассказали, чем полезен красный болгарский перец. Он, считают диетологи, безусловный рекордсмен по количеству полезных веществ в составе. Именно в нем содержится наибольшее количество витаминов С и А, а также ликопина. По словам Кенни, все эти компоненты помогают поддерживать иммунитет, уменьшать воспаление и защищать здоровье сердца и простаты.

Мэтт Фаулер, менеджер по категории овощей и фруктов в Natural Grocers, считает, что красный перец еще и выигрывает по вкусу, так как это полностью созревший овощ. Его можно употреблять в сыром виде, а также использовать для запекания. Он же и хранится лучше остальных видов, пролежит гораздо дольше, чем зеленый и желтый, абсолютно не теряя своих полезных свойств.

