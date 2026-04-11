Melovin сделал резкое заявление о разрыве с женихом-военным

Певец признался, болит ли у него до сих пор сердце после расставания.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) после разрыва с женихом-военным Петром Злотей принял для себя важное решение – больше не распространяться о личном.

В новом интервью для проекта "Розмова" исполнитель отказался отвечать на вопрос о расторжении помолвки и резко заявил:

"Не готов… устал… Много говорил. Мне вообще больше ничего личного не хочется никуда выносить".

На уточняющий вопрос, он не хочет говорить, потому что болит, Melovin ответил:

"Нет, я не хочу выносить больше ничего личного. Я так все выносил, а это все научило действительно что-то оставлять для себя".

И позже он еще раз акцентировал, что у него "не болит".

"Может, когда точки расставлены. Если бы они были не расставлены, вероятно, что болело бы".

По словам певца, раньше он делал свою личную жизнь публичной "чтобы что-то изменять в стране", чтобы показывать:

"Что это окей, что это возможно, что нормально. Любить вообще – это нормально. Кого угодно".

Также Melovin прокомментировал свое решение в 2026 году уйти со сцены:

"Мне хочется исчезнуть, хочется наконец-то разделить работу с личным. Потому что все эти годы, я и как продюсер, я и как артист, очень сложно себя "расчленить", чтобы видеть со стороны".

Напомним, как писал УНИАН, 14 февраля Melovin заявил, что расстался с женихом.

