Это даст ему возможность председательствовать на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка.

НАТО планирует продлить срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга до апреля 2024 года.

Неназванные дипломатические источники сообщили Reuters таким образом в организации хотят обеспечить стабильность альянса во время войны в Украине.

Ожидается, что официальное решение примут в ближайшие недели, поскольку существует неофициальная договоренность между 30 государствами-членами относительно того, что Столтенберг должен оставаться на своем посту после окончания срока полномочий 30 сентября 2023 года.

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В агентстве отметили, что продление срока полномочий даст Столтенбергу возможность председательствовать на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в апреле 2024 года, а также потенциально стать президентом Всемирного банка, поскольку Дэвид Малпасс уйдет в отставку примерно в то же время.

Сейчас решение о том, кто заменит Столтенберга на посту, еще не принято, но среди ведущих кандидатов на этот пост есть премьер-министр Испании Педро Санчес и министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Йенс Столтенберг: что известно

Йенс Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генеральным секретарем НАТО. До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.

4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что Столтенберг покинет занимаемый пост и в ближайшие 6 лет возглавлять Национальный банк Норвегии.

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