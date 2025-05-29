В МИД Украины требуют от россиян немедленно передать их документ и не тормозить мирный процесс.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что российская сторона затягивает с передачей проекта "меморандума" с российской позицией по прекращению огня из-за имеющихся в нем нереалистичных ультиматумов. Об этом сообщил в сети X спикер МИД Украины Георгий Тихий.

"Стремление россиян прислать Украине их "меморандум" свидетельствует о том, что, вероятно, он содержит нереалистичные ультиматумы, и они боятся раскрыть, что они тормозят мирный процесс", - отметил Тихий.

В то же время, спикер добавил, что если это не так, то россияне должны передать документ немедленно, как об этом уже говорил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, и "прекратить играть в эти игры", потому что это "только доказывает, что они наверняка хотят, чтобы следующая встреча была пустой".

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Переговоры о мире в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 мая между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. После него Путин заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей", и что Россия "готова работать с украинской стороной над меморандумом относительно возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял делегацию Украины на переговорах с россиянами в Стамбуле 16 мая, накануне сообщил, что передал российской стороне документ с украинской позицией по условиям будущего мира. Он ожидает от Москвы передачи меморандума в ответ до встречи, которую ожидает не ранее 2 июня.

Украина уже связывалась с РФ, чтобы получить российский меморандум, но до сих пор россияне этого не сделали.

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