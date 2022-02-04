Йенс Столтенберг уже назначен управляющим Центрального банка, однако фактически вступит в должность 1 декабря.

Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет занимаемый пост и в ближайшие 6 лет будет возглавлять Национальный банк Норвегии.

Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Нынешний глава центробанка Ойстейн Олсен уйдет в отставку 1 марта. Как уточняется на сайте регулятора, Столтенберг приступит к работе 1 декабря 2022 года. С поста генерального секретаря НАТО Столтенберг уйдет в конце сентября этого года.

Министр финансов страны Трюгве Слагсволд Ведум отметил, что был озадачен поиском лучшего управляющего центральным банком Норвегии. "Я уверен, что это Йенс Столтенберг. Сочетание финансового образования, понимания общества и управленческого опыта, которым обладают немногие в Норвегии, делает его очень подходящим топ-менеджером", - пояснил Ведум свой выбор.

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Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. С 2014 года он является генеральным секретарем НАТО. До этого у него была долгая карьера в норвежской политике, в том числе в качестве партийного лидера Лейбористской партии, премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики.