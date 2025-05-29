Сейчас уже поздно это делать: эксперт оценил шансы создания украинской баллистики

У Украины остались технологии, но для производства баллистических ракет надо до 2 лет, говорит Роман Свитан.

Украине надо было давно выделять деньги на баллистическую программу и не закрывать советские проекты в этом направлении.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Украина производила межконтинентальные баллистические ракеты. Мы были основными производителями ракет "Сатана". Это баллистическая ракета, которая перебрасывала девятитонную боевую часть на дальность от 11 до 15 тысяч километров. Это такой привет Пекину и Пхеньяну. Там не было геолокации по системам спутников. С возможным отклонением только до 450 метров. Для 9 тонн полкилометра - это ничего", - сказал Свитан.

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Он отметил, что в Украине до сих пор остались технологии производства таких ракет. Но запустить полный цикл пока будет очень сложно.

"Но сами баллистические ракеты, хоть и уменьшенной дальности мы можем производить и производили. Тот же "Гром-2" - это баллистическая ракета, которая в экспортном варианте шла на 300 километров. А расчетный вариант - это 500 километров. Как раз до Москвы... Сейчас уже поздно это делать. Ведь любой цикл производства баллистической ракеты, даже если он у нас был - это 1,5-2 года. Если деньги только сейчас вкладывают, то мы ее увидим только к 2026-27 годам", - добавил Свитан.

Украинские ракеты: важные новости

Накануне стало известно, что Зеленский поручил предоставить отдельное финансирование для быстрого производства баллистических ракет в Украине. Сейчас характеристики возможной украинской баллистической ракеты неизвестны.

Между тем журналисты BILD накануне сообщили, что Германия может помочь Украине в создании собственной крылатой ракеты, которая способна бить на расстояние до 2500 километров. Сейчас же украинские ракеты способны преодолевать расстояние в более 400 километров, отмечает издание.

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