Языковед рассказала, как правильно на украинском сказать "блинчики" и чем они отличаются от налистников.

Когда говорим о любимых блюдах детства, многим на ум сразу приходят тоненькие румяные блинчики. Душистые, только что со сковороды, со сметаной или вареньем. Однако, далеко не все знают, как будут блинчики по украински правильно.

Мы узнали это у языковеда Ларисы Чемерис.

Блинчики, млинці и налисники - разница

По словам языковеда, на украинском "блинчики" - "млинці".

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"Это мое любимое украинское слово и любимое блюдо. На завтрак украинцы жарят млинці и никак не "блинчики", - подчеркнула Лариса Чемерис.

Она добавила, что в нашем языке еще есть слово налисники. При этом и млинці, и налисники очень часто путают. Языковед объяснила, что налисники - это те же самые млинці, только с начинкой.

Узнав, как на украинском блинчики, стоит запомнить, что название - не единственное, что отличает их от блинов.

Тесто для млинців в Украине может быть не только на молоке, но и на кислом молоке, сыворотке или даже воде. Более того, они могут быть не только бездрожжевые, но и дрожжевые и даже немного пышные, что существенно отличает их от тонких российских блинчиков.

Кроме того, россияне готовят это блюдо на Масленицу. В Украине же главным блюдом на этот праздник являются вареники с творогом, а на десерт часто подают налистники.

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

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