В настоящее время этот вопрос обсуждается среди народных депутатов.

В Верховной Раде работают над тем, чтобы разрешить мужчинам в возрасте до 23-24 лет выезжать за границу.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. "Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в том числе и в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с различными группами, фракциями о том, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которые мы ввели при введении военного положения", - сказал он.

По словам депутата, есть идея, чтобы мужчин до 23-24 лет не ограничивать в передвижении.

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"Чтобы те молодые украинцы, которые учатся за рубежом имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не были вынуждены оставаться за границей, а поддерживали связь с Украиной", - отметил Вениславский.

Он также отметил, что этот вопрос достаточно чувствительный, потому что сложно определить возрастную границу, когда человек может выезжать за границу, но подчеркнул, что в краткосрочной перспективе в Раде будут соответствующие законодательные инициативы.

Выезд молодежи за границу

27 мая министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что в Украине наблюдается тенденция к выезду выпускников школ за границу после завершения 11 класса, это связано с общей волной миграции, которую вызвала война. Однако это явление, по его словам, не имеет массового характера. Но несмотря на это его ведомство имеет ряд задумок, как смягчить эту негативную тенденцию.

Кроме того, ранее адвокат раскрыла все возможности, как законно выехать мужчине за границу. В частности, существует ряд оснований, при которых пересечение границы не является проблемой.

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