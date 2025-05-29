Россия накапливает силы на Сумском направлении и может попытаться атаковать Украину. Но не факт, что они попытаются атаковать именно на Сумщине.

К примеру, еще в прошлом году россияне планировали наступление на Харьков и Сумы. Но Курская операция Сил обороны Украины спутала врагу карты. То есть, россияне планировали операцию, но так ее и не начали, ведь пришлось перебрасывать свои войска на Курщину.

По состоянию на сейчас кардинально ничего не изменилось. Да, наши войска отошли к нашей границе, то есть, остаются на Курщине, но уже не на такой площади, как было раньше. Но у россиян за год не увеличилось количество сил и средств. То есть, людей у них больше не стало, техники больше не стало, ничего больше не стало. Да, на Курщине немного высвободилось личного состава, который частично могут перебрасывать на Сумское или Харьковское направление. Очевидно, когда враг имеет общее численное преимущество, то одна из его тактик - это атаковать в разных местах, растягивая линию обороны противника. И если нас меньше, а их больше, то, растягиваясь одинаково, мы будем тоньше...

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В общем, мы можем как угодно расценивать действия россиян, учитывая те силы и средства, которые они концентрируют на разных направлениях и которые, очевидно, пытаются использовать. Но не думаю, что в этом году у них значительно улучшились шансы на какие-то успехи.

На Сумщине сил и средств противника меньше, чем, например, на Покровском направлении. Но и здесь россияне особых успехов не имеют. Да, есть некоторые продвижения, но об этих продвижениях - туда-сюда возле Покровска - мы слышим уже год. А воз, как говорится, и ныне там. Куда они продвинулись?

Также напомню, что на наших северных участках фронта еще летом прошлого года были построены неплохие фортификации. Поэтому варианты, конечно, во время войны возможны любые, но пока что на Сумском направлении у россиян мало перспектив.

Может ли враг под прикрытием российско-беларуских военных учений попытаться перебросить ударную группировку войск на границу? Незаметно сделать это невозможно. А вот попытаются ли россияне атаковать из Беларуси? Здесь многое зависит от самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. Ведь, когда он хвастался тем, что беларусы с россиянами - братья на века, украинский МИД уведомил соседей: в случае наступления на Украину российско-беларуских или беларуских войск с территории Беларуси, Беларусь сразу станет страной-агрессором. И, таким образом, все военные и военно-промышленные цели на территории Беларуси превратятся для нас в законные цели.

Лукашенко об этом прекрасно осведомлен. Поэтому, если они полезут в наши северные регионы из Беларуси, мы сразу нанесем удар вглубь, имея на это полное право, согласно международному законодательству. Уверен, что средства ПВО у Лукашенко ничем не лучше, чем московские. А московские уже не могут справиться с нашими атаками.

Конечно, Путин, Песков, Лавров сейчас много рассказывают, что "мы сейчас как начнем, то всем будет туго". Но это - элемент гибридной войны, попытка запугать противника и его союзников. Поэтому - пусть рассказывают. Нам делать свое.