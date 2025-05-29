Трамп сейчас имеет рычаги, чтобы увеличить цену войны для России и поддержать Украину, считает издание.

Президент США Дональд Трамп глубоко ошибется, если отойдет от переговоров о прекращении огня в Украине, как он это постоянно угрожает сделать, потому что это только заоходит российского диктатора Владимира Путина к новому военному наступлению, пишет The New York Times.

Вместо того чтобы отворачиваться от Украины, Трамп должен усилить давление на Россию и Украину для достижения договоренности, говорится в материале, ведь обеим сторонам есть смысл подумать о перемирии: Украина теряет территории, а Россия - своих военных и технику. За год РФ захватила лишь около 0,6% территории Украины, понеся сотни тысяч потерь, приводит издание данные The Washington Post, называя это "неприемлемым соотношением".

"Контуры возможного компромисса уже понятны. Россия сохранит контроль над частью восточной и южной Украины, в частности Крымом. В обмен - Запад обещает отменить санкции и не принимать Украину в НАТО. Украина же получит военную и экономическую поддержку на случай нового нападения, а также еще более тесную интеграцию с европейской экономикой", - говорится в материале.

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Эти уступки неприятны, но их диктуют результаты на поле боя, говорят авторы публикации. Также издание отметило, что, несмотря на неоднозначную политику Трампа в отношении Украины, он "не выглядит искренним союзником Путина".

"Ему просто безразлично, что произойдет в Украине. Его цель - сократить расходы США на помощь и выглядеть сильным и победоносным", - говорится в статье.

И у него есть шанс достичь такого результата, считают журналисты, - для этого ему надо показать решительность перед Путиным. Мол, за более чем 25 лет у власти диктатор убедился, что "может переиграть американских президентов", и Трамп был для него наиболее удобным из всех. И если США сейчас не покажут силы - Путин воспримет это как слабость и поверит в свою новую победу в Украине.

Тем более, отмечается, Трамп имеет рычаги, чтобы увеличить цену войны для России и поддержать Украину. В частности, он может ускорить поставки оружия, ввести обещанные новые санкции, убедить ЕС передать Украине около $300 млрд замороженных российских активов:

"Главное - дать Путину четко понять, что ни США, ни Европа не покинут Украину, и война останется изнурительной борьбой, в которой Россия продвигается очень медленно и очень дорого".

Если Трамп продемонстрирует силу, заставив Россию и Украину сесть за стол переговоров и, в конце концов, война остановится, это не будет поражением, которого заслуживает Россия, но и победой ее тоже не будет, подытоживается в материале.

Мирные переговоры между Украиной и РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, специальный представитель США Кит Келлог назвал возможное место для мирных переговоров с Путиным и Зеленским. По его словам, как только США получат меморандум о прекращении огня от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Также он сказал, что следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, Зеленский и Трамп - и "подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", может стать Женева.

Украинская сторона готова к встречам с россиянами в любом формате, в том числе и к переговорам на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи "Зеленский - Путин - Трамп", заявил недавно сделал президент Украины на встрече с журналистами.

Между тем украинский дипломат и политик Роман Бессмертный считает, что Трамп не может быть посредником между Зеленским и Путиным. Мол, президент США стремится доминировать, чтобы продемонстрировать свое превосходство, и представить его как нейтрального модератора - "это уже на уровне фантастики". Также Бессмертный предостерег от формата, где Трамп является посредником, - говорит, "это типичная "КГБшно-ФСБшная" модель: двое против одного".

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