Война в Украине / фото 4 отдельная танковая бригада

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что май был очень важен, поскольку в нем произошла практически полная перестройка всех ключевых сил на небе. Сменили свое положение все медленные планеты, которые будут задавать динамику событий в долгосрочной перспективе.

По их словам, это можно сравнить с тем, как самолет выезжает на взлетную полосу. Однако есть одна планета, которая, хотя по умолчанию и не относится к медленным светилам, оказывающим длительное влияние, но в этом году сложилось так, что практически с конца 2024 года она себя чувствовала неблагоприятно вплоть до начала июня 2025 года. И только 6 июня эта планета войдет не просто в сильную позицию, а в такое положение, которое вобрало в себя весь накопленный в прошлом опыт, что, по сути, её очень усилит.

"Мы сейчас говорим о Марсе. Ведь для того, чтобы быть смелым, принимать решения, преодолевать трудности, подписывать важные документы, действовать, влиять, а также бороться, необходима сила этой планеты.  Слабый Марс вместе с двойственным знаком Зодиака Рыбы дисбалансировал и затормаживал определенные процессы в мире, внося хаос и неопределенность во многие сферы жизни. Это касается не только украинского вопроса, но также и того, что у многих людей сейчас есть сфера жизни, в которой что-то затормозилось и не находило решения. Вот теперь пришло время действий и силы. Поэтому июнь, если продолжать аналогию с самолетом – это период, когда будет происходить набор скорости для взлета", - отметили эксперты.

Видео дня

Также они рассказали о том, что человеческая психика так устроена, что мы всегда склонны что-то персонализировать и стремимся видеть определенные очертания. И когда мы воспринимаем эти очертания и их материальное проявление, мы связываем их с объектом, который приносит нам счастье или несчастье, хотя данные люди или предметы таковыми на самом деле не являются. Иногда мы зацикливаемся на этой форме и не замечаем, что происходит вокруг.

"Мы сейчас говорим о Дональде Трампе, на которого сначала возложили надежды по завершению войны в Украине, а сейчас многие люди разочарованы его действиями в отношении этого вопроса. Важно понять, что Трамп, как и любой другой человек, – это не причина, а следствие, некий проводник, который транслирует ту или иную энергию. Недаром говорят, что беда не приходит одна. Например, если у человека, скажем, начинается неблагоприятный период, появляется сразу не одна проблема, а целая их серия. К примеру, могут уволить с работы, человек может заболеть, его может покинуть муж или жена, может умереть родственник. Часто бывает и наоборот. К примеру, человек удачно вступает в брак, покупает машину, успешно запускает бизнес – ему прямо-таки везет. Всё это – действия энергии, которая использует других людей для раздачи кармы определенному человеку", - говорят астрологи.

Дональд Трамп, по словам Сухановых, – это человек, который задал тренд, раскрутил определенную идею в мире, поднял волны, но пока не может их завершить. Если его устранить с политической арены, это не означает, что сама энергия, которая должна проявляться в данный момент времени, куда-то исчезнет. Она найдёт новый способ, нового человека для реализации своих задач. 

Дональд Трамп / скриншот

То есть, уточнили астрологи, ситуация с присутствием или отсутствием Трампа особо не поменяется. На их взгляд мы продолжаем двигаться к окончанию горячей фазы войны в Украине и в ближайшее время можем войти в период ускорения всех процессов.

"При этом, прежде чем удастся прийти к конструктиву, в РФ, по нашему мнению, должны ощутить силу – а именно действие Марса, который совсем скоро займет сильное для себя положение. Помимо его влияния, необходимо ощутить также силу Меркурия – в виде слаженности в коммуникациях стран по вопросам санкций, и мощь Сатурна, который уменьшает двойственность Рыб, добавляя ей структурности", - говорят Сухановы.

В РФ, по мере развития событий в 2025 году и далее, ситуация будет только ухудшаться, а в Украине – улучшаться, продолжили астрологи.

"Конечно, это не означает, что в Украине нет проблем. В стране хватает внутренних врагов — коррупционеров, агентов влияния, тех, кто считает возможным игнорировать Конституцию Украины и так далее. Это серьёзный вызов, и всех, кто замешан в подобном, уже в 2026 году, а возможно и раньше, могут ожидать последствия их незаконных действий. Об этом говорит транзит Сатурна через знак Рыбы, связанный с правосудием и законом. Если человек позиционирует себя как защитника порядка, но сам его нарушает — расплата неизбежна", - добавили Сухановы.

Украина на протяжении июня будет проживать, согласно своей натальной карте, астрологический подпериод Юпитер-Луна-Раху с 13 мая по 26 июля 2025 года.

Раху — это планета трансформаций и перемен, некий переход с одного состояния в другое. Раху всегда может давать ментальные беспокойства, состояние неопределённости.

Наблюдения Сухановых на протяжении войны за подобными астрологическими подпериодами в натальной карте Украины показывают, что все они в целом благоприятны для страны и часто дают новый импульс:

"Например, в прошлом году подобный астрологический подпериод дал Украине успешную операцию в Курской области и расширил территорию для манёвров, что снизило нагрузку на Покровском направлении и придало политические и дипломатические козыря украинской стороне. Если мы посмотрим, как проходил подобный астрологический подпериод ещё раньше, то он пришёлся на две самые успешные военные операции Украины — освобождение Харьковской области и Херсона. Потому что перед такими импульсами происходит насыщение ресурсами и определенной энергией в астрологический подпериод Марса, который мы проживаем сейчас".

В этом году астрологи не ожидают какого-то масштабного наступления ВСУ. Однако астрологический подпериод Раху, возможно, станет импульсом к конструктивным шагам и приближению окончания горячей фазы войны.

С 19 мая по 9 июля 2025 года в годовой карте Украины будет идти астрологический подпериод Меркурия.

Данный период средне благоприятный, он может вносить некий информационный дисбаланс внутри страны и указывать на поступления в Украину каких-то ресурсов извне. Возможно, финансовых, человеческих и военных.

Война в Украине / фото 4 отдельная танковая бригада

Россия на протяжении июня будет проживать, согласно своей натальной карте, астрологический подпериод Юпитер-Юпитер-Марс с 29 мая 2025 года по 14 июля 2025 года.

Марс — одна из наиболее напряжённых и разрушительных планет гороскопа России. В её астрологические периоды и подпериоды в РФ обостряются многие проблемы — даже "поход Пригожина на Москву" произошёл в подпериод Марса. Такой астрологический транзит может указывать как на стремление России усилить наступательные действия, так и на риск серьёзных внутренних потрясений. Марс также может оказывать негативное влияние на экономику российского государства, добавили астрологи.

В годовой карте России в июне начнётся новый астрологический год и новые астрологические подпериоды.

Первый годовой подпериод наступает 9 июня и продлится до 27 июня — это будет время влияния Солнца, которое акцентирует внимание на руководстве и верховной власти: с одной стороны — попытки повлиять на других, с другой — возможные неожиданности, которые могут затронуть саму власть. Также это указывает на потери и возможное усиление внутренних разрушений.

С 27 июня в годовой карте РФ начнётся подпериод Луны, который продлится до 28 июля. Он указывает на некоторое спокойствие, снижение военной активности и поднятие вопросов территориального характера. Возможно, Украина и Россия придут к решению о прекращении огня или в вопросах войны и территорий между двумя странами появится больше конструктива, говорят Сухановы.

Основные изменения в астрологических транзитах на июнь:

6 июня Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожаров и казино) переходит в знак Зодиака Лев, где соединится с Кету. Этот астрологический транзит ускорит все процессы в мире и в жизни каждого человека. Он может усилить военные действия и несёт угрозы для первых лиц государств. Также возможно формирование конфликтов между военными и руководством. В зоне риска центральные части стран, столицы, правительственные кварталы, центр каждого города.

6 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Близнецы. В данном положении Меркурий будет чувствовать себя очень сильно. Поэтому начинается благоприятное время для покупки электроники, техники, всего что связано с IT-сферой. Хорошее время для старта бизнес-проектов.

15 июня Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Близнецы. Данный транзит благоприятен для всего, что связанно с общением, коммуникациями, СМИ, логистикой. Однако данный транзит также может дать давление со стороны государственных структур на тех, кто работает в IT-сфере и на людей, связанных с финансовым сектором и коммуникациями.

22 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Рак. Этот знак является сложным для Меркурия, он может уменьшать логичность и рационализм в действиях людей. На первое место могут выходить чувства и эмоции. Транзит Меркурия через знак Зодиака Рак может поднимать вопросы транспортировки грузов через море.

29 июня Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Телец. Это благоприятный знак для Венеры. Начинается хорошее время для сферы отношений, романтики, флирта, отдыха, творчества.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

Вас также могут заинтересовать новости: