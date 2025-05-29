Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, что ждет Украину в июне 2025 года.

Астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали, что май был очень важен, поскольку в нем произошла практически полная перестройка всех ключевых сил на небе. Сменили свое положение все медленные планеты, которые будут задавать динамику событий в долгосрочной перспективе.

По их словам, это можно сравнить с тем, как самолет выезжает на взлетную полосу. Однако есть одна планета, которая, хотя по умолчанию и не относится к медленным светилам, оказывающим длительное влияние, но в этом году сложилось так, что практически с конца 2024 года она себя чувствовала неблагоприятно вплоть до начала июня 2025 года. И только 6 июня эта планета войдет не просто в сильную позицию, а в такое положение, которое вобрало в себя весь накопленный в прошлом опыт, что, по сути, её очень усилит.

"Мы сейчас говорим о Марсе. Ведь для того, чтобы быть смелым, принимать решения, преодолевать трудности, подписывать важные документы, действовать, влиять, а также бороться, необходима сила этой планеты. Слабый Марс вместе с двойственным знаком Зодиака Рыбы дисбалансировал и затормаживал определенные процессы в мире, внося хаос и неопределенность во многие сферы жизни. Это касается не только украинского вопроса, но также и того, что у многих людей сейчас есть сфера жизни, в которой что-то затормозилось и не находило решения. Вот теперь пришло время действий и силы. Поэтому июнь, если продолжать аналогию с самолетом – это период, когда будет происходить набор скорости для взлета", - отметили эксперты.

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Также они рассказали о том, что человеческая психика так устроена, что мы всегда склонны что-то персонализировать и стремимся видеть определенные очертания. И когда мы воспринимаем эти очертания и их материальное проявление, мы связываем их с объектом, который приносит нам счастье или несчастье, хотя данные люди или предметы таковыми на самом деле не являются. Иногда мы зацикливаемся на этой форме и не замечаем, что происходит вокруг.

"Мы сейчас говорим о Дональде Трампе, на которого сначала возложили надежды по завершению войны в Украине, а сейчас многие люди разочарованы его действиями в отношении этого вопроса. Важно понять, что Трамп, как и любой другой человек, – это не причина, а следствие, некий проводник, который транслирует ту или иную энергию. Недаром говорят, что беда не приходит одна. Например, если у человека, скажем, начинается неблагоприятный период, появляется сразу не одна проблема, а целая их серия. К примеру, могут уволить с работы, человек может заболеть, его может покинуть муж или жена, может умереть родственник. Часто бывает и наоборот. К примеру, человек удачно вступает в брак, покупает машину, успешно запускает бизнес – ему прямо-таки везет. Всё это – действия энергии, которая использует других людей для раздачи кармы определенному человеку", - говорят астрологи.

Дональд Трамп, по словам Сухановых, – это человек, который задал тренд, раскрутил определенную идею в мире, поднял волны, но пока не может их завершить. Если его устранить с политической арены, это не означает, что сама энергия, которая должна проявляться в данный момент времени, куда-то исчезнет. Она найдёт новый способ, нового человека для реализации своих задач.

То есть, уточнили астрологи, ситуация с присутствием или отсутствием Трампа особо не поменяется. На их взгляд мы продолжаем двигаться к окончанию горячей фазы войны в Украине и в ближайшее время можем войти в период ускорения всех процессов.

"При этом, прежде чем удастся прийти к конструктиву, в РФ, по нашему мнению, должны ощутить силу – а именно действие Марса, который совсем скоро займет сильное для себя положение. Помимо его влияния, необходимо ощутить также силу Меркурия – в виде слаженности в коммуникациях стран по вопросам санкций, и мощь Сатурна, который уменьшает двойственность Рыб, добавляя ей структурности", - говорят Сухановы.

В РФ, по мере развития событий в 2025 году и далее, ситуация будет только ухудшаться, а в Украине – улучшаться, продолжили астрологи.

"Конечно, это не означает, что в Украине нет проблем. В стране хватает внутренних врагов — коррупционеров, агентов влияния, тех, кто считает возможным игнорировать Конституцию Украины и так далее. Это серьёзный вызов, и всех, кто замешан в подобном, уже в 2026 году, а возможно и раньше, могут ожидать последствия их незаконных действий. Об этом говорит транзит Сатурна через знак Рыбы, связанный с правосудием и законом. Если человек позиционирует себя как защитника порядка, но сам его нарушает — расплата неизбежна", - добавили Сухановы.

Украина на протяжении июня будет проживать, согласно своей натальной карте, астрологический подпериод Юпитер-Луна-Раху с 13 мая по 26 июля 2025 года.

Раху — это планета трансформаций и перемен, некий переход с одного состояния в другое. Раху всегда может давать ментальные беспокойства, состояние неопределённости.

Наблюдения Сухановых на протяжении войны за подобными астрологическими подпериодами в натальной карте Украины показывают, что все они в целом благоприятны для страны и часто дают новый импульс:

"Например, в прошлом году подобный астрологический подпериод дал Украине успешную операцию в Курской области и расширил территорию для манёвров, что снизило нагрузку на Покровском направлении и придало политические и дипломатические козыря украинской стороне. Если мы посмотрим, как проходил подобный астрологический подпериод ещё раньше, то он пришёлся на две самые успешные военные операции Украины — освобождение Харьковской области и Херсона. Потому что перед такими импульсами происходит насыщение ресурсами и определенной энергией в астрологический подпериод Марса, который мы проживаем сейчас".

В этом году астрологи не ожидают какого-то масштабного наступления ВСУ. Однако астрологический подпериод Раху, возможно, станет импульсом к конструктивным шагам и приближению окончания горячей фазы войны.

С 19 мая по 9 июля 2025 года в годовой карте Украины будет идти астрологический подпериод Меркурия.

Данный период средне благоприятный, он может вносить некий информационный дисбаланс внутри страны и указывать на поступления в Украину каких-то ресурсов извне. Возможно, финансовых, человеческих и военных.

Россия на протяжении июня будет проживать, согласно своей натальной карте, астрологический подпериод Юпитер-Юпитер-Марс с 29 мая 2025 года по 14 июля 2025 года.

Марс — одна из наиболее напряжённых и разрушительных планет гороскопа России. В её астрологические периоды и подпериоды в РФ обостряются многие проблемы — даже "поход Пригожина на Москву" произошёл в подпериод Марса. Такой астрологический транзит может указывать как на стремление России усилить наступательные действия, так и на риск серьёзных внутренних потрясений. Марс также может оказывать негативное влияние на экономику российского государства, добавили астрологи.

В годовой карте России в июне начнётся новый астрологический год и новые астрологические подпериоды.

Первый годовой подпериод наступает 9 июня и продлится до 27 июня — это будет время влияния Солнца, которое акцентирует внимание на руководстве и верховной власти: с одной стороны — попытки повлиять на других, с другой — возможные неожиданности, которые могут затронуть саму власть. Также это указывает на потери и возможное усиление внутренних разрушений.

С 27 июня в годовой карте РФ начнётся подпериод Луны, который продлится до 28 июля. Он указывает на некоторое спокойствие, снижение военной активности и поднятие вопросов территориального характера. Возможно, Украина и Россия придут к решению о прекращении огня или в вопросах войны и территорий между двумя странами появится больше конструктива, говорят Сухановы.

Основные изменения в астрологических транзитах на июнь:

• 6 июня Марс (планета энергии, материи, страсти, физической силы, воли, решимости, войны, агрессии, спорта, азарта, мышц, огня, электричества, металла, пожаров и казино) переходит в знак Зодиака Лев, где соединится с Кету. Этот астрологический транзит ускорит все процессы в мире и в жизни каждого человека. Он может усилить военные действия и несёт угрозы для первых лиц государств. Также возможно формирование конфликтов между военными и руководством. В зоне риска центральные части стран, столицы, правительственные кварталы, центр каждого города.

• 6 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Близнецы. В данном положении Меркурий будет чувствовать себя очень сильно. Поэтому начинается благоприятное время для покупки электроники, техники, всего что связано с IT-сферой. Хорошее время для старта бизнес-проектов.

• 15 июня Cолнце (планета жизни, души, самовыражения, раскрытия своего Я, здоровья, оптимизма, уверенности, самооценки, счастья, статуса, власти, амбиций, работы, начальника, государственных структур) переходит в знак Зодиака Близнецы. Данный транзит благоприятен для всего, что связанно с общением, коммуникациями, СМИ, логистикой. Однако данный транзит также может дать давление со стороны государственных структур на тех, кто работает в IT-сфере и на людей, связанных с финансовым сектором и коммуникациями.

• 22 июня Меркурий (планета логики, логистики, рационализма, связи, коммуникаций, информации, бизнеса, финансов, гибкости, дипломатии, двойственности, моложавости, IT-сферы, СМИ, онлайн-казино) перейдет в знак Зодиака Рак. Этот знак является сложным для Меркурия, он может уменьшать логичность и рационализм в действиях людей. На первое место могут выходить чувства и эмоции. Транзит Меркурия через знак Зодиака Рак может поднимать вопросы транспортировки грузов через море.

• 29 июня Венера (планета чувств, эмоций, социальности, творчества, красоты, гармонии, романтических отношений, комфорта, отдыха, праздника, чувственных наслаждений, материального благополучия) переходит в знак Зодиака Телец. Это благоприятный знак для Венеры. Начинается хорошее время для сферы отношений, романтики, флирта, отдыха, творчества.

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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