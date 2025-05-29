Укргидрометцентр заявляет, что по некоторым средним показателям в Украине уже наступил летний период.

По состоянию на среду, 28 мая 2025 года, в Украине уже "наступило лето" — метеорологическое, по информации Укргидрометцентра.

"Среднесуточная температура воздуха во многих регионах уже несколько дней подряд стабильно перешла отметку +15 °C - именно эта граница указывает на начало метеорологического лета", - говорится в публикации в Facebook.

Для подтверждения этой информации, гидрометеорологический центр опубликовал карту Украины, где указано, что переход на "летние показатели" наблюдается в большинстве регионов. Исключением являются только ряд западных областей.

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Что известно о погоде в ближайшие недели и месяцы

Ранее УНИАН сообщал, принесет ли начало лета радикальное изменение погоды. "Какого-то такого стабильного мощного антициклона с абсолютно ясным небом и высокими значениями температуры пока, в ближайшие 10 суток, мы не ожидаем", - сказала синоптик.

Кроме того, туристов, в частности, в Испании ждет опасно жаркое лето. Ртутный столбик в южных частях страны должен достичь отметки +40°C, что более чем на 10°C выше сезонной нормы.

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