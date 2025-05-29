Несмотря на ожидаемое увеличение добычи нефти ОПЕК+, некоторые эксперты допускают подорожание нефти летом.

Цены на нефть снова выросли примерно на 1 доллар за баррель в четверг после того, как американский суд заблокировал большинство повышенных пошлин президента Дональда Трампа, и на фоне потенциальных санкций США, которые могут ограничить поставки российской нефти на рынок, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,12 доллара, до 66,02 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 1,14 доллара, до 62,98 доллара за баррель.

Торговый суд США решил, что Трамп превысил свои полномочия, введя пошлины на импорт из стран-торговых партнеров США.

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"Рынки настроены позитивно после того, как Дональда Трампа постигла неудача с пошлинами... Это решение будет способствовать увеличению спроса на нефть", - сказал главный аналитик SEB по сырьевым товарам Бьярне Шилдроп.

В то же время некоторые аналитики отмечают, что тренд может измениться, поскольку администрация Трампа уже заявила, что будет подавать апелляцию на решение суда о блокировании повышенных пошлин.

Поддерживают рост цен на нефть опасения относительно возможных новых санкций на российское сырье, а также прекращение добычи нефти в Венесуэле компанией Chevron.

"С мая по август данные указывают на конструктивный, бычий тренд (стабильное повышение цен? - УНИАН), когда спрос на нефть будет опережать предложение", - сказал руководитель отдела сырьевых рынков Rystad Energy Мукеш Сахдев. Он ожидает, что рост спроса будет опережать рост предложения на 600 000-700 000 баррелей в сутки.

Сдерживает цены на "черное золото" от роста ожидание нового увеличения добычи нефти ОПЕК+.

"Мы предполагаем, что группа договорится о еще одном значительном увеличении поставок на 411 000 баррелей в сутки. Мы ожидаем подобного увеличения до конца третьего квартала, поскольку группа сосредотачивает свое внимание на защите доли рынка", - отмечают аналитики ING в своей записке.

Цены на нефть

Как сообщал УНИАН, 28 мая инвесторы стали учитывать возможные новые финансовые ограничения против Российской Федерации со стороны Соединенных Штатов, что подтолкнуло вверх цены на нефть.

Вместе с тем, президент США Дональд Трамп, по словам аналитиков, призвал к удешевлению нефти до 40-50 долларов за баррель. Его администрация выступает за увеличение внутреннего производства.

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