Испытательный полет длился 125 секунд.

Китайская коммерческая компания Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) объявила о запуске и возвращении на Землю многоразовой ракеты типа Hiker.

Как сообщает Global Times, испытательный полет длился 125 секунд, а максимальная высота составила 2,5 км. Он включал восемь ключевых этапов: взлет, набор высоты, управление тягой, остановка двигателя, снижение, повторный запуск двигателя, зависание над морем и мягкое приводнение. Все этапы прошли успешно, и ракету удалось вернуть после приводнения.

Взлетная масса ракеты составляет около 57 тонн. Ее корпус имеет диаметр 4,2 и общую высоту 26,8 м. Ракета использует кислородно-метановый двигатель. Она выполнена из нержавеющей стали.

Неудачное испытание Starship

Напомним, недавно неудачно завершился девятый испытательный запуск американской ракетной системы Starship.

Несмотря на то, что разделение ступеней прошли штатно, посадка первой ступени Super Heavy завершилась неудачей вследствие ее взрыва.

В то же время на корабле Starship была зафиксирована утечка топлива, из-за чего была потеряна ориентация. В итоге это привело к неуправляемому входу Starship в атмосферу и его дальнейшему разрушению.

Также напомним, что предыдущий запуск Starship, который состоялся в марте, также в значительной степени оказался неудачным и корабль был потерян.

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