Один из раненых умер в "скорой", которая направлялась в больницу.

Российская оккупационная армия нанесла баллистический удар по Николаевской области, ранения получили трое работников фермерского хозяйства, один погиб.

Тревога на юге была объявлена около 10:02, мониторинговые каналы предупредили об угрозе от баллистики. Как сообщил глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким, трагедия произошла в четверг, 29 мая.

"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине. Ранены четверо работников предприятия. Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - сообщил чиновник.

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Уже вскоре он добавил, что один из этих раненых умер в "скорой" по дороге в больницу.

РФ атакует Украину

Как писал УНИАН, 29 мая россияне атаковали Пологовский район Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. В частности, под удар попало село Верхняя Терса - по меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома, под завалами оказались люди. Известно, что 49-летний мужчина получил ранения. Еще один человек погиб. Всего, по данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

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