Оккупанты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству на Николаевщине / коллаж УНИАН, фото Николаевской ОГА, Минобороны РФ

Российская оккупационная армия нанесла баллистический удар по Николаевской области, ранения получили трое работников фермерского хозяйства, один погиб.

Тревога на юге была объявлена около 10:02, мониторинговые каналы предупредили об угрозе от баллистики. Как сообщил глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким, трагедия произошла в четверг, 29 мая.

"Российские мразоты ударили баллистикой по фермерскому хозяйству в Гороховской общине. Ранены четверо работников предприятия. Трое в тяжелом состоянии. За их жизнь борются медики", - сообщил чиновник.

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Уже вскоре он добавил, что один из этих раненых умер в "скорой" по дороге в больницу.

РФ атакует Украину

Как писал УНИАН, 29 мая россияне атаковали Пологовский район Запорожской области управляемыми авиационными бомбами. В частности, под удар попало село Верхняя Терса - по меньшей мере пять авиабомб сбросили на частную застройку. Разрушены и повреждены жилые дома, под завалами оказались люди. Известно, что 49-летний мужчина получил ранения. Еще один человек погиб. Всего, по данным ОВА, в течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

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