Пока Украина может гарантировать более-менее безопасное судоходство в пределах небольшой акватории Черного моря.

Морские беспилотные катера, которые уничтожают российскую авиацию, сейчас могут работать на большой территории Черного моря, но пока речь идет не за тотальный контроль, а за тактические успехи.

Стратегическая задача - освобождение оккупированных портов и побережья, разблокирование судоходства, сказал в эфире телемарафона сказал экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко. Его попросили прокомментировать заявление о том, что подразделения морских беспилотных систем могут контролировать 90% акватории Черного моря.

Как пояснил эксперт, говорить о контроле такой площади Черного моря пока невозможно - военный контроль предусматривает постоянный мониторинг соответствующей территории и максимальное ограничение противника в его действиях. В то же время противник все еще блокирует гражданское судоходство, в том числе в исключительной экономической зоне Украины.

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"Мы можем гарантировать более-менее безопасное судоходство только в пределах небольшой акватории, которая объединяет порты Большой Одессы, район острова Змеиный, затем суда по этому коридору идут под защитой суверенитета соседних стран, стран НАТО", - сказал Рыженко.

Он положительно оценил то, что беспилотные катера могут действовать на большой территории, где защищают интересы Украины. Они могут помочь решить стратегическую задачу ВСУ - освободить оккупированный Крым.

"Наш прогресс в этом плане, действительно, очень значительный - в начале войны такого вообще не было. Сейчас надо, чтобы тактические победы, благодаря этим дронам, имели оперативные эффекты, и чтобы это помогло нам решить нашу стратегическую задачу - освобождение захваченных врагом морских акваторий и побережья", - подчеркнул эксперт.

Ситуация в Черном море

Ранее экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1 ранга в запасе Андрей Рыженко объяснил, что Силы обороны Украины не наносят ракетных ударов по кораблям Черноморского флота РФ, потому что единицы, которые есть на вооружении ВСУ, пока не способны поразить подвижную цель. Он пояснил, что враг выводит корабли с базы Новороссийска в Черное море, в том числе чтобы выполнить рассредоточение - чтобы Силам обороны было сложнее использовать оружие против них. В частности, такие ракеты, как Storm Shadow или SCALP, стреляют по координатам - по неподвижным целям.

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