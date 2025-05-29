Мощности его боевого заряда достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что квадрокоптер "Батон Оптик" имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.

"Мощности боевого заряда, который несет этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиции и складов боеприпасов врага. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Минобороны проинформировали, что в зависимости от комплектации беспилотники "Батон Оптик" снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Новое украинское оружие

Как сообщал УНИАН, на днях Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновий пистолет" украинского производства. Это индивидуальное устройство радиоэлектронной защиты. Это средство установления электромагнитных помех, оно блокирует каналы управления и видеосигнала вражеских беспилотников.

Украинский "Антидроновий пистолет" имеет компактные размеры, весит чуть больше 1 кг, изготовлен в монолитном формфакторе.

Также ВСУ получили ударный беспилотный авиационный комплекс "Белый волк". Этот дрон способен доставлять к цели боевой заряд немалого веса, который способен поразить тяжелую вражескую технику, фортификационные объекты и другие защищенные цели. Комплекс разворачивается в течение нескольких минут. В комплекте комплекса, в частности: БпЛА с цифровой комбинированной камерой, станция управления.

Вас также могут заинтересовать новости: