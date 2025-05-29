Стала известна дата выхода 4 сезона 'Утреннего шоу' с Дженнифер Энистон

В новом сезоне будет 10 серий.

Apple TV+ назвала дату выхода четвертого сезона драматичного сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон. Также в сериале появится Риз Уизерспун. Актрисы вернутся к ролям Алекс Леви и Брэдли Джексона.

В синопсисе раскрыли сюжет нового сезона:

"После завершения слияния UBA-NBN редакция должна справиться с новой ответственностью, скрытыми мотивами и неуловимой природой истины в поляризованной Америке. В мире, полном дипфейков, теорий заговора и корпоративных укрытий — кому можно доверять? И как узнать, что на самом деле реально?"

Четвертый сезон будет состоять из 10 серий, которые будут выходить еженедельно по средам. Он продлится с 17 сентября до 19 ноября.

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В актерский состав четвертого сезона также вошли Грета Ли, Марион Котийяр, Джереми Айронс, Уильям Джексон Харпер, Аарон Пьер и Джон Хэмм.

"Утреннее шоу" - описание сериала

Алекс Леви — ведущая "Утреннего шоу", популярной новостной программы, транслируемой из Манхэттена на канале UBA, которая имеет отличные рейтинги зрителей и, как считается, изменила лицо американского телевидения.

После того как ее коллега Митч Кесслер, с которым она проработала 15 лет, был уволен из-за сексуального скандала с нарушениями правил поведения, Алекс борется за то, чтобы сохранить свою работу в качестве главного лидера новостей, одновременно разжигая соперничество с Брэдли Джексон, случайным репортером, чья серия импульсивных решений привела её в новый мир телевизионной журналистики.

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