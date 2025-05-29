Премьера сериала запланирована на 25 июня 2025 года на Amazon Prime Video.

Звезда хитовых сериалов "Сверхъестественное" и "Пацаны" Дженсен Эклс получил главную роль в новом криминальном сериале "Обратный отсчет" (Countdown) от Amazon Prime Video.

По сюжету сериала, после публичного убийства сотрудника Департамента внутренней безопасности, детектив полиции Лос-Анджелеса Марк Мичам привлекается в секретную оперативную группу, состоящую их агентов под прикрытием из различных правоохранительных органов. Вместе они пытаются выследить убийцу, однако в процессе поисков также раскрывают гораздо более темный заговор, угрожающий жизням миллионов людей.

Также в шоу сыграли Джессика Камачо (сериалы "Сонная лощина", "Флэш", "Хранители"), Эрик Дэйн ("Фанатик", сериалы "Анатомия Грэй", "Эйфория"), Вайолетт Бин (сериалы "Флэш", "Полиция Чикаго"), Эллиот Найт (сериалы "Как избежать наказания за убийство", "Однажды в сказке", "Титаны") и другие.

Видео дня

Создателем "Обратного отсчета" выступил американский Дерек Хаас сценарист и писатель, который ранее написал сценарии к фильмам "Двойной форсаж", "Поезд на Юму" и "Особо опасен", а также работал над сериальной франшизой "Чикаго" ("Пожарные Чикаго", "Полиция Чикаго", "Медики Чикаго" и "Правосудие Чикаго").

Премьера сериала запланирована на 25 июня 2025 года на Amazon Prime Video.

Первый сезон будет нассчитывать 13 эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

Вас также могут заинтересовать новости: