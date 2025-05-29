Вышла улучшенная версия DeepSeek, которая на одном уровне c ChatGPT и Gemini

Разработчики уменьшились количество галлюцинаций, улучшили производительность и интерфейс.

Китайская DeepSeek представила обновленную версию своей "думающей" модель R1 – теперь она на одном уровне с o3 от OpenAI и Gemini 2.5 Pro от Google. Об этом сообщает портал VentureBeat.

Нейросеть стала работать гораздо быстрее и отзывчивее, а интерфейс теперь более удобен и интуитивен. Кроме того, разработчики уменьшили количество галлюцинаций (поведение нейросети, которая выдумывает несуществующие факты и преподносит их как реальные), а также добавили вывод в JSON.

Сообщается, что количество параметров у нейросети увеличилось с 671 млрд до 685 млрд. Это делает ее одной из самых мощных и ресурсоемких моделей на рынке ИИ. По мнению экспертов, без дополнительной оптимизации запуск ИИ-модели на стандартном потребительском оборудовании (локально) будет затруднительным.

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Новая версия DeepSeek R1 уже доступна в веб-версии и по API, а также для скачивания в открытом доступе.

Напомним, что в начале года китайский чат-бот DeepSeek произвел настоящий фурор, став самым скачиваемым приложением в более 120 странах, и не на шутку напугав американских разработчиков в сфере ИИ.

Financial Times объясняет успех DeepSeek тем, что ее авторы пренебрегают прибылью, делая упор на инновации. Разработчики не стремятся к быстрому росту и действует по принципу "морских котиков": небольшая, но высокоэффективная команда, сосредоточенная на достижении амбициозной цели: создании сильного ИИ.

Резкий рост популярности DeepSeek также привлек пристальное внимание китайских властей. УНИАН рассказывал, что опасаясь "утечки" технологий государство забрало паспорта у ключевых инженеров компании. Теперь они не могут легально покинуть территорию Китая, пока им не вернут документы.

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