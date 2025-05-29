Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров России и Украины будет объявлено в ближайшее время. До этого представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия подготовит "меморандум" по Украине, в котором укажет условия и возможные сроки окончания войны. Впрочем, почти анонсируя встречу украинской и российской делегаций 2 июня в Стамбуле, показать этот "документ" Россия до сих пор не смогла.

Очевидно, от нового раунда "переговоров", если они состоятся, не стоит ожидать ничего критического или важного.

Пока российский диктатор Владимир Путин будет у власти, никаких окончательных договоренностей не будет. Да, могут снова быть какие-то "нейтральные" решения, как и в прошлый раз, например, об обмене пленными и тому подобное. Но это - максимум.

Видео дня

Дело в том, что россиян сейчас прижали. От них требуют официальный документ - тот самый меморандум, о котором все говорят. И на фоне этого россияне пытаются как-то, как говорится, пропетлять. Они не хотят ничего официально предоставлять или подписывать. Именно поэтому сейчас предлагают передать эти документы в Стамбуле, а там могут снова начать тянуть время...

Почему так? Потому что они четко понимают, что это фактически будет явка с повинной. Все же понимают, что "меморандум" не будет никоим образом отличаться от слов и требований, озвученных ранее Путиным. А это однозначно разозлит Запад. И поэтому россияне до последнего ничего не планируют показывать Европе или США.

Что же дальше? Далее должно быть давление. Увеличение санкций от США и Европы, удары по России.

Но готовы ли США на такие действия? Они должны это сделать. Сейчас на президента США Дональда Трампа оказывают давление, в частности общественность и медиа. Его чуть ли не прямо называют слабаком. Поэтому вариант с введением 500% пошлин против стран, которые покупают у России нефть, отбрасывать не стоит. Особенно в случае, если Китай взамен начнет покупать нефть непосредственно у США или Саудовской Аравии.

Параллельно с этим должно происходить давление непосредственно от Украины и Европы. От нас - блокада портов в Новороссийске, а от Европы - в Балтийском море. В таком случае разговор будет не о том, как договориться с Россией, а о том, как быстро Москва должна вывести свои войска из Украины. Ведь 80% товарооборота России проходит через эти два моря. Фактически, это позволит везде перекрыть им воздух.

Кроме того, чтобы реализовать такие сценарии, нужны четкие действия Европы. Последний пакет санкций от них - ни о чем. Ведь там нет пункта о запрете прохождения российских танкеров через внутренние воды стран, которые объявили о санкциях. И пока далеко не факт, что такой пункт появится в следующем анонсированном пакете.

Впрочем, Европа имеет другой рычаг влияния - останавливать российские танкеры под разными предлогами. Например, отсутствие документов, проблемы с экологией в море и т. д. Для этого даже не нужны новые санкции, флот у Европы есть, нужна только политическая воля.