Москва активизирует штурмы на Донбассе и атакует с воздуха, пытаясь истощить украинскую оборону и вынудить Киев к уступкам.

В мае Россия резко активизировала массированные ракетные и дроновые атаки по всей территории Украины, параллельно ведя наступательные действия вдоль линии фронта - от Сумщины до Запорожья. Киев отвечает "стеной дронов", пишет CNN.

По словам украинских чиновников и западных аналитиков, Кремль стремится одновременно подорвать моральный дух и уменьшить обороноспособность Украины.

"Основные усилия России летом снова будут направлены против ключевых городов Константиновка и Покровск в Донецкой области", - отмечает Джек Уотлинг из Королевского объединенного института войск (RUSI) в Лондоне.

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Хотя на некоторых участках украинские войска были вынуждены отступить, в частности в Донецкой области, беспилотные технологии помогают Киеву наносить серьезные потери противнику с минимальными потерями. Украина продолжает разворачивать систему обороны на базе дронов, известную как "стена беспилотников", предусматривающую многоуровневое покрытие фронта современными БПЛА.

По оценкам экспертов, Украина достигла прогресса в координации дронов с артиллерией, что позволило успешно уничтожать российские штурмовые группы. Однако на эффективность этой "стены" в будущем будет влиять уровень автоматизации, искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.

Конрад Музыка, аналитик по вопросам обороны в Rochan Consulting, говорит, что "украинские силы становятся все более смертоносными благодаря координации беспилотников и артиллерии". "Российские атаки - на базе мотоциклов и бронетехники - были разгромлены на нескольких фронтах с минимальными потерями для Украины в апреле", - добавил эксперт.

Параллельно Россия наращивает собственное производство беспилотников и ракет, в частности способных обходить украинские системы РЭБ. Согласно последним данным, иранский дрон-камикадзе "Шахед" недавно был замечен на рекордной высоте 4900 метров.

Уотлинг из RUSI предполагает сложные несколько месяцев для Украины, которые "сделают ставку на эффективность операций украинских беспилотников и артиллерии, способность украинских командиров сохранять свои войска и непрерывность поставок от международных партнеров Украины".

Летнее наступление РФ - что известно

Россия готовит масштабное обострение на фронте летом 2025 года. Основные удары ожидаются в районе Константиновки и Покровска в Донецкой области. Кремль делает ставку на одновременное давление с воздуха (массированные атаки дронами и ракетами) и постепенное продвижение на земле малыми тактическими группами. Цель - истощить украинскую оборону, прорвать ее уязвимые участки и заставить Киев пойти на уступки.

В то же время в Оперативно-тактической группировке (ОТГ) "Харьков" прокомментировали, есть ли угроза наступления 50-тысячного российского войска на город. По словам военных, такая информация, которую распространили иностранные СМИ, не соответствует действительности.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели летнего наступления РФ. Он отметил, что россияне накапливают силы на Сумском направлении и не меняют целей относительно наступательных действий на востоке и юге Украины.

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