По его словам, в такой ситуации нужно думать наперед.

Скорее всего, вам не стоит бояться, что робот отберёт у вас работу, заявил генеральный директор и сооснователь Nvidia Дженсен Хуанг. Однако, по его словам на конференции Milken Institute Global Conference, опасаться стоит тех людей, которые лучше вас понимают, как использовать искусственный интеллект.

"Каждая работа будет затронута, и сразу же. Это не вызывает сомнений. Вы не потеряете работу из-за ИИ, но потеряете её из-за того, кто умеет с ним работать", — подчеркнул он. При этом, на конец марта 2025 года, еще нет ни одной вакансии, которую ИИ мог бы выполнить полностью самостоятельно, пишет CNBC.

Однако все же есть задачи, с которыми ИИ справляется достаточно хорошо. Хуанг отметил, что всё больше работодателей заинтересованы в людях, способных обучать ИИ-системы: "В мире есть около 30 миллионов человек, которые умеют программировать и использовать эту технологию на полную. Мы создали инструмент — и знаем, как его применять. А остальные семь с половиной миллиардов — нет".

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Не все главы ИИ-компаний согласны с сооснователем Nvidia

По словам CEO Anthropic Дарио Амодеи, за ближайшие 1–5 лет технологии могут устранить до половины всех начальных офисных позиций.

"Рак излечён, экономика растёт на 10% в год, бюджет сбалансирован — и при этом 20% людей остаются без работы", — заявил Амодеи. Он считает, что ИИ сначала будет помогать выполнять повседневные задачи, но затем полностью их автоматизирует.

Возможный итог: компании просто перестанут открывать новые вакансии.

Некоторые компании, такие как Shopify, Duolingo и Fiverr, уже поощряют — или обязывают — сотрудников внедрять ИИ в свою работу. В Shopify, например, менеджеров призывают максимально использовать ИИ-инструменты перед тем, как просить увеличить штат.

В то же время Хуанг подчёркивает, что ИИ создаёт и новые рабочие места — особенно в сфере программирования и инженерии. То, что раньше писали программисты для процессоров, теперь создаёт машинное обучение для видеокарт. "Каждый уровень инструментов сейчас заново изобретается — и это создаёт массу новых рабочих мест", - отметил он.

Не будьте тем, кто игнорирует эту технологию

Хуанг неоднократно говорил о том, что ИИ может помочь людям работать эффективнее. Он признался, что сам использует чат-ботов Google Gemini и ChatGPT для написания первых черновиков текстов.

На конференции он добавил, что этими инструментами можно выполнять и более сложные задачи. Его совет: не бояться искусственного интеллекта, особенно если вы студент.

Другие новости об искусственном интеллекте

Ранее УНИАН сообщал, что ИИ в первую очередь заменяет женщин на рабочих местах. Он демонстрирует неожиданно высокий уровень гендерных и расовых предубеждений из-за данных, на которых он обучается.

Кроме того, эксперты заметили, что искусственный интеллект странно себя вел, когда находил пикантные письма в почте. Он был готов и желал предпринять крайние меры, вплоть до принуждения, когда ему угрожали отключением.

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