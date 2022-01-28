Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Россия продолжает наращивать военные силы возле Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время участия в мероприятии американской неправительственной организации Atlantic Council.
"Как мы видели, продолжается наращивание военного потенциала Россией, и конечно, мы за этим следим очень внимательно. Они размещают больше военных, тяжелой техники, и теперь также тысячи боеспособных военных в Беларуси вместе с самолетами, вертолетами и современными системами вооружения С-400 и другими системами вооружения. Поэтому военное наращивание продолжается", - подчеркнул Столтенберг.
При этом он отметил, что в то же время Россия несколько недель назад встречалась с США, странами-членами НАТО, что, по его словам, является хорошим сигналом.
"Теперь мы передали наши письменные предложения. Как мы полагаем, можно найти общее понимание для всего - от контроля над вооружениями до открытости в военной деятельности, и в отношении расширения каналов связи между странами-членами НАТО и Россией. И теперь Россия должна сделать оценку этих предложений, и мы готовы сесть за стол переговоров с ними, когда они будут готовы, чтобы продолжить усилия по поиску дипломатического и политического решения", - сказал Столтенберг.
Также генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что если Россия применит военную силу против Украины, то последуют серьезные последствия. "Страны-члены НАТО готовы применить тяжелые экономические санкции - политические и финансовые санкции", - заявил он.
Также он сказал, что нет уверенности относительно планов России. "Возможно, они не приняли ни одного окончательного решения. Со стороны НАТО, мы готовы участвовать в политическом диалоге, но также мы готовы отреагировать, если Россия выберет вариант вооруженного конфликта и конфронтации. Мы готовы к двум вариантам. Мы работаем упорно ради лучшего - мирного политического урегулирования, но также мы готовы к худшему, если Россия снова будет применять силу против соседней Украины", - сказал Столтенберг.
Кроме того, Альянс оказывает поддержку Украине. "Мы помогаем Украине с модернизацией ее оборонных и безопасностных институтов, и страны-союзники НАТО помогают с инструкторами и оборудованием, чтобы Украина могла тоже применить цену для России, если она вновь вторгнется в Украину", - подчеркнул Столтенберг.
"Мы также готовы активизировать, как на самом деле мы сейчас делаем, наше военное присутствие в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любое недоразумение или возможности для просчетов относительно способности и готовности НАТО защищать и оборонять все страны-члены", - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, ранее Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения, пишет газета The Wall Street Journal. Это выводит Россию на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом, отмечает издание.
Вместе с тем чиновники в НАТО признают, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск. Они считают, что для вторжения в такую большую страну с такими вооруженными силами, как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в это время".