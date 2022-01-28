Генеральный секретарь НАТО заявляет, что Альянс готов к диалогу, но также готов к худшему сценарию, - если Россия снова применит военную силу против Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Россия продолжает наращивать военные силы возле Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал во время участия в мероприятии американской неправительственной организации Atlantic Council.

"Как мы видели, продолжается наращивание военного потенциала Россией, и конечно, мы за этим следим очень внимательно. Они размещают больше военных, тяжелой техники, и теперь также тысячи боеспособных военных в Беларуси вместе с самолетами, вертолетами и современными системами вооружения С-400 и другими системами вооружения. Поэтому военное наращивание продолжается", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что в то же время Россия несколько недель назад встречалась с США, странами-членами НАТО, что, по его словам, является хорошим сигналом.

"Теперь мы передали наши письменные предложения. Как мы полагаем, можно найти общее понимание для всего - от контроля над вооружениями до открытости в военной деятельности, и в отношении расширения каналов связи между странами-членами НАТО и Россией. И теперь Россия должна сделать оценку этих предложений, и мы готовы сесть за стол переговоров с ними, когда они будут готовы, чтобы продолжить усилия по поиску дипломатического и политического решения", - сказал Столтенберг.

Также генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что если Россия применит военную силу против Украины, то последуют серьезные последствия. "Страны-члены НАТО готовы применить тяжелые экономические санкции - политические и финансовые санкции", - заявил он.

Также он сказал, что нет уверенности относительно планов России. "Возможно, они не приняли ни одного окончательного решения. Со стороны НАТО, мы готовы участвовать в политическом диалоге, но также мы готовы отреагировать, если Россия выберет вариант вооруженного конфликта и конфронтации. Мы готовы к двум вариантам. Мы работаем упорно ради лучшего - мирного политического урегулирования, но также мы готовы к худшему, если Россия снова будет применять силу против соседней Украины", - сказал Столтенберг.

Кроме того, Альянс оказывает поддержку Украине. "Мы помогаем Украине с модернизацией ее оборонных и безопасностных институтов, и страны-союзники НАТО помогают с инструкторами и оборудованием, чтобы Украина могла тоже применить цену для России, если она вновь вторгнется в Украину", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы также готовы активизировать, как на самом деле мы сейчас делаем, наше военное присутствие в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любое недоразумение или возможности для просчетов относительно способности и готовности НАТО защищать и оборонять все страны-члены", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее Россия, вероятно, провела последние приготовления к вторжению в Украину, отправив к ее границам медицинские подразделения, пишет газета The Wall Street Journal. Это выводит Россию на уровень готовности, которого она не достигала в прошлом, отмечает издание.

Вместе с тем чиновники в НАТО признают, что Россия не планирует полномасштабное вторжение в Украину, поскольку для этого требуется стянуть гораздо больше войск. Они считают, что для вторжения в такую большую страну с такими вооруженными силами, как Украина, нужны военные возможности, "отличные от тех, которые развернуты в это время".

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