Он доставляет два FPV на расстояние до 300 километров.

Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, которая доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 километров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он отметил, что дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. "Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу", - сообщил чиновник.

По его словам, эти дроны способны автономно находить и поражать цели: от российских самолетов до средств противовоздушной обороны и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, на расстоянии до 100 километров дрон возвращается обратно для повторного использования:

"Стоимость одной миссии - 10 000 долларов. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300-500 раз больше".

Он добавил, что все это - без GPS. "Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель", - рассказал Федоров и добавил, что Украина продолжает создавать разработки, которые меняют правила игры в технологической войне.

Дроны на войне

Как известно, войну в Украине часто называют "войной дронов" из-за беспрецедентного использования беспилотников ВСУ и российскими войсками. Это явление стало определяющим для современного поля боя.

В Украине активно развивается внутреннее производство дронов, модернизируются алгоритмы управления, навигации и искусственного интеллекта. А FPV-дроны со взрывчаткой стали почти "артиллерией для пехоты".

Ранее украинское Министерство обороны допустило к эксплуатации в войске беспилотные авиационные комплексы украинского производства "Батон Оптик".

Согласно описанию, он оснащен легкой рамой, мощными двигателями, высококачественным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления. Боевой заряд, который он несет, имеет достаточную мощность для поражения тактической техники, огневых точек и складов боеприпасов противника.

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