По его словам, Силы обороны пытаются не допустить приближения врага к городу на расстояние, которое позволит выжигать его из артиллерии.

Силы российских захватнических войск могут закончиться в Сумской области быстрее, чем те смогут продвинуться к областному центру.

Такую уверенность в эфире Киев24 выразил соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его мнению, в ближайшей перспективе россияне не имеют шанса прорваться непосредственно в Сумы:

"Да, у них там есть численная группировка, она превосходит по численности наши войска. Но, учитывая как россияне воюют, а здесь они применяют так же тактику "мясных" штурмов, то скорее закончатся, чем смогут продвинуться к Сумам".

В то же время он сказал о другой угрозе для города - оккупанты хотят максимально продвинуться к областному центру, чтобы доставать его огнем реактивной артиллерии и дронами.

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"Враг хочет в Сумах, как важном логистическом центре обороны и важном центре для наших войск, выжигать жизнь и делать жизнь людей там невыносимой. Силы обороны пытаются этого не допустить", - прокомментировал Жмайло.

По его словам, ситуация на границе Сумщины сейчас действительно тяжелая. "Но этот план, который враг сейчас реализует, у него был еще год назад. Поэтому собственно Сырский и начал Курскую операцию, чтобы максимально оттянуть этот момент. И те все разрушения, которые россияне сделали своей авиацией, артиллерией на территории Курской области, все это просто-напросто ожидало Сумщину", - подчеркнул эксперт.

Как отметил эксперт, пока у Украины было дальнобойное оружие, войско могло держать плацдарм на Курщине, но когда запасы иссякли, враг вытеснил числом и сейчас пытается развивать свой успех на территории Сумской области.

Он пояснил, что россияне смогли прорваться на Сумщину благодаря массовому огню управляемых авиационных бомб из авиации, мощной работе артиллерии и большому количеству FPV-дронов и дронов на оптоволокне:

"Это привело в результате к тому, что Силам обороны Украины из-за уничтоженных позиций пришлось отодвинуться".

Однако, по его информации, за последние несколько дней новых продвижений врага на Сумщине нет. Там продолжаются ожесточенные бои. Очевидно, что россияне хотят параллельно вытеснить наши подразделения и из Курской области. Но украинские силы бьют по логистике РФ, и пытаются всячески затормозить наступление оккупантов.

Как считает Жмайло, в целом у россиян вряд ли есть какие-то конкретные планы продвижения на Сумщине. "Относительно буферной зоны и прорыва на Сумы, я думаю, россияне больше будут двигаться так, как им удается. А тогда уже скажут выполнена их операция или нет, когда просто-напросто выдохнутся", - сказал он.

Ситуация на Сумщине

Напомним, ранее кремлевский правитель Путин снова объявил о создании так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.

На днях в Сумской областной военной администрации сообщили, что российские захватчики контролируют Новенькое, Басовку, Веселовку и Журавку. Оттуда еще до этого эвакуировали людей.

Сообщалось, что войска РФ пытаются продвигаться, чтобы создать так называемую буферную зону на границе. Бои велись в окрестностях поселков Водолаги и Локня, а также вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки.

Украинский военный эксперт Сергей Грабский считает, что на Сумщине враг сейчас проводит отвлекающие действия, а классическая наступательная операция российской армии - то наступление, о котором все говорят, уже давно идет и продолжается в основном на Донецком направлении.

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