В Раде рассказали, стоит ли в ближайшее время ожидать закон о демобилизации

Как подчеркнул Вениславский, Россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс и численность Вооруженных сил.

В ближайшее время закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц вряд ли будет принят.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга.

"Надо быть откровенным - вопрос демобилизации, бесспорно, очень болезненный для наших военнослужащих, для членов их семей, особенно для тех, кто добровольно пошел служить с первых дней войны", - заявил он.

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Но, как подчеркнул Вениславский, Россия постоянно увеличивает свой мобилизационный ресурс, численность Вооруженных сил, привлекает путем призыва и через мотивационные средства значительно большее количество людей.

"Когда количество даже оккупационных войск, которые на временно оккупированной территории Украины увеличивается на 15-20% по сравнению с прошлым годом, говорить о том, что в ближайшее время будет принят закон о демобилизации или об увольнении с военной службы отдельных категорий лиц, - не нужно быть слишком оптимистичным в этом направлении. Думаю, в ближайшее время вряд ли этого стоит ожидать", - сказал депутат.

В то же время он добавил, что с представителями Генерального штаба и Министерства обороны неоднократно обсуждаются вопросы введения дополнительных периодов для отпусков и ротационные мероприятия.

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Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде работают над тем, чтобы разрешить мужчинам в возрасте до 23-24 лет выезжать за границу.

"Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов, в том числе и в нашем комитете. Есть определенная консенсусная договоренность с различными группами, фракциями о том, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение, для того, чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 до 60 лет есть ограничения, которые мы ввели при введении военного положения", - рассказал Венсилавский.

По словам депутата, есть идея, чтобы мужчин до 23-24 лет не ограничивать в передвижении.

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