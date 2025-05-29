В православный праздник сегодня старались не нарушать древний запрет.

30 мая по новоюлианскому календарю православные верующие вспоминают о преподобном Исаакии.Рассказываем о том, кем был святой, чем примечательна эта дата и какой праздник сегодня церковный в юлианском календаре.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новоцерковном календаре

30 мая чествуют преподобного Исаакия, исповедника и игумена Далматской обители.

В писаниях сказано, что преподобный Исаакий Далматский родился в Сирии в IV веке, жил в пустыне, в полном одиночестве. Как-то он услышал голос, велевший пойти в Константинополь. В то время там шли гонения на христиан, а на сам город собирались напасть готы. Исаакий пошел к императору Флавию Валенту и призвал открыть христианские храмы и прекратить гонения, иначе тот станет жертвой готов. Но правитель не послушался и приказал бросить Исаакая в темницу. Готы сожгли императора, как и напророчил святой. После этого Исаакия освободили и стали почитать как пророка.

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По приказу нового императора Феодосия Великого для преподобного построили обитель возле Константинополя - там Исаакий до самой смерти проповедовал христианство.

30 мая - какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По староцерковному стилю в эту дату вспоминают о жизни и свершениях апостола Андроника и святой Юнии, христианских проповедников.

О чем помолиться и чего нельзя делать сегодня

К святому Исаакию обращаются с просьбами о помощи в принятии решения, просят исцеления от болезней.

В народном календаре день носит название Исаакий-змеевик, потому что из нор выползает много змей. По народным приметам 30 мая нужно сажать бобы.

Церковь не одобряет в эту дату склоки и ругань, сквернословие, тщеславие, лень. Не следует жадничать и завидовать, а тем, кому нужна помощь, следует обязательно помочь.

На Исаакиев день запрещается ходить в лес - есть вероятность, что укусит змея, а вылечить такой укус будет сложно. Также сегодня советуют остерегаться находок и знакомств - не принесут ничего хорошего.

У кого день ангела 30 мая

Сегодня именины свои празднуют Василии, по староцерковному календарю - Евдокия, Степан.

Людей, рожденных в эту дату, считают мудрецами, так как они часто бывают наделены даром пророчества. Хорошо ладят с окружающими, их любят дети.

Приметы на сегодня

По приметам дня можно узнать о погоде:

расцвел шиповник в это время - жди зимой холод, а вот снега не будет;

ночью слышно, как кричит сова - погода резко ухудшится;

на папоротнике "скрутились" листики - день будет теплый.

Говорят, что какая погода на Исаакия, такой будет она и осенью.

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