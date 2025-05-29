BYD Song является компактным кроссовером, который серийно выпускается с 2015 года.

Новый рейтинг самых продаваемых автомобилей в Китае в 2025 году продемонстрировал лидерство BYD Song, хотя модели Geely также показывают хороший прирост продаж. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.

По состоянию на апрель 2025 года, модель BYD Song продемонстрировала рост на 4,1%, заняв первое место на китайском рынке. BYD Qin Plus занял вторую позицию, тогда как Tesla Model Y оказалась на третьем месте.

Отметим, что BYD Song является компактным кроссовером, который серийно выпускается с 2015 года. Автомобиль пользуется популярностью не только в КНР - на сегодня он стал одним из самых продаваемых SUV в мире.

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ТОП-10 самых популярных авто в Китае:

- BYD Song - (+4.1%);

- BYD Qin Plus - (-22.8%);

- Tesla Model Y - (-13.5%);

- BYD Seagull - (+10.3%);

- Wuling Hongguang Mini EV - (+76,5%);

- Geely Xingyue L - (+55%);

- Geely Xingyuan - (данные отсутствуют);

- Volkswagen Lavida - (-0.2%);

- Nissan Sylphy - (-19.1%);

- Xiaomi SU7 - (+1079%).

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Недавно специалисты назвали десятку самых популярных в Украине автомобилей из Поднебесной. Среди новых легковушек наибольшим спросом в апреле пользовался BYD Song Plus.

Второе место занял Zeekr 001, тогда как на третьем оказался автомобиль Audi Q4, собранный в Китае.

Также напомним, что BYD впервые продала в Европе больше электрических авто, чем Tesla.

Эксперты отмечают, что показатели Tesla на главных рынках Европы продолжают снижаться, несмотря на недавнее обновление флагманской модели Model Y.

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