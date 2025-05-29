Представить Трампа посредником - "это как открытие нового жанра в политике", говорит Бессмертный.

Президент США Дональд Трамп не может быть посредником в переговорах между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью изданию Oboz.ua высказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Комментируя вероятную встречу трех президентов, возможность которой ранее предполагал спецпредставитель президента США Кит Келлог, он отметил, что Путин не стремится встречаться не только с Зеленским, но и с Трампом.

"Причем эта позиция обоюдная: как со стороны Путина, так и со стороны Дональда Трампа. Это проскальзывает в отдельных заявлениях самого президента США, хотя его окружение, в частности Кэллог, вынуждены поддерживать нарратив: мол, "только мы двое можем все решить", - подчеркнул Бессмертный.

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В то же время, отметил он, невозможно представить Трампа, который стремится быть фигурой номер один, центром внимания, в роли посредника между Путиным и Зеленским.

"Даже с глазу на глаз он предпочитает доминировать, чтобы продемонстрировать свое превосходство. Представить Трампа как нейтрального модератора - это уже на уровне фантастики. Просто посмотрите на его темперамент, поведение, коммуникационные привычки. Не зря же посредниками обычно выступают швейцарцы, шведы, финны - государства с нейтральной позицией, стабильностью, дипломатическим авторитетом. А теперь - Трамп. Это как открытие нового жанра в политике. Это чрезвычайно рискованный шаг. Потому что посредничество - это не про импульсивность, не про эгоцентризм", - пояснил политик.

Кроме того, по его словам, формат, где Трамп является посредником, - "это типичная "КГБшно-ФСБшная" модель: двое против одного".

"Это надо понимать заранее. Информационный фон здесь очевиден: он уже на поверхности. Вывод один - надо быть очень осторожным, трезво оценивать ситуацию. И понимать, куда можно вступать, а куда - нет. Потому что в некоторых "водах" плавают пираньи", - добавил Бессмертный.

Вероятная встреча Зеленского, Трампа и Путина: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Келлог назвал возможное место для мирных переговоров с Путиным и Зеленским. По его словам, как только США получат меморандум о прекращении огня от российской стороны, то удастся организовать встречу Украины и РФ по мирным переговорам. Также он сказал, что следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, Зеленский и Трамп - и "подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", может стать Женева.

Украинская сторона готова к встречам с россиянами в любом формате, в том числе и к переговорам на уровне лидеров в формате трехсторонней встречи "Зеленский - Путин - Трамп", заявил недавно сделал президент Украины на встрече с журналистами.

Между тем пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина с Зеленским возможна, но она должна быть "итогом договоренностей двух делегаций по разным направлениям".

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