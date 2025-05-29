По словам президента Еврокомиссии, ЕС должен отстаивать свою независимость расходами на вооружение.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна отстаивать свою независимость, увеличивая расходы на оборону и привлекая Украину в ЕС, передает Politico.

"Следующая великая эпоха, наш следующий большой объединительный проект должен исходить из независимой Европы. Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить наши оковы", - подчеркнула политик.

Также фон дер Ляйен назвала независимость следующим этапом во многих исторических европейских проектах, среди которых обеспечение мира после Второй мировой войны, формирование общего рынка и валюты, а также объединение Европы после распада СССР в 1989 году.

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Она раскрыла четыре ключевые задачи для того, чтобы Европа достигла независимости:

обеспечение мира путем увеличения расходов на оборону;

усиление инноваций и конкурентоспособности для стимулирования роста;

расширение блока в рамках того, что она назвала "историческим воссоединением";

восстановление и укрепление демократии для защиты стран-членов от внутренних и внешних угроз.

"То, что мы сейчас обеспечиваем финансирование до 800 миллиардов евро на оборону, было бы невозможным всего несколько лет назад. Мы делаем это, потому что хотим защищать мир всеми силами... Новый международный порядок возникнет к концу этого десятилетия. Если мы не хотим просто принять последствия этого для Европы и мира, то мы должны формировать этот новый порядок", - призвала фон дер Ляйен.

По ее словам, большая, объединенная Европа предоставила бы континенту большее значение в мире и помогла бы уменьшить зависимость. Политик добавила, что присоединение к ЕС Украины, Западных Балкан, Молдовы и Грузии является центральной задачей.

"Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас. Так же, как и в 1989 году, когда ветер перемен пронесся над Европой", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Вступление Украины в ЕС - последние новости

Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС хочет открыть все кластеры для евроинтеграции Украины. По ее словам, Украина и ЕС упорно работают, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении, и открыть все кластеры в 2025 году.

"Присоединение Украины к нашему Союзу - это лучшая гарантия справедливого и долговременного мира. Потому что мы знаем из нашей истории - мир и европейская интеграция всегда неразрывно связаны", - подчеркнула политик.

В то же время министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что президент Владимир Зеленский должен смириться с позицией Венгрии относительно вступления Украины в ЕС. Он отметил, что все венгры имеют право высказать свое мнение относительно ускоренного вступления Украины в ЕС.

"Потому что факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к интеграции, членом которой мы являемся, а не наоборот... Поэтому и тон голоса в Киеве должен быть выбран соответствующий...", - сказал Сийярто.

Известно, что Венгрия является одной из стран ЕС, которые против вступления нашего государства в блок.

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